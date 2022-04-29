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Altındağ’da, 3 yılda yaklaşık 4 bin 500 metruk yapı yıkıldı

Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği Altındağ’da, 3 yılda yaklaşık 4 bin 500 metruk yapının yıkımı yapıldı. 
Altındağ’da, 3 yılda yaklaşık 4 bin 500 metruk yapı yıkıldı

Altındağ Belediyesi yıkımın da öncüsü oldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ'ın kanayan yarası olan bölgelerde değişim ve dönüşüm çalışmaları sürüyor. Kentsel dönüşüm alanında, çok kısa sürede çok fazla yol kat ettiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, bunun sebebinin büyük bir hızla yıkım gerçekleştirmeleri ve kararlı adımlar atmaları olduğunu belirtti. Başkan Balcı 3 yılda, Altındağ’ın çeşitli mahallelerinde, yaklaşık 4 bin 500 hanenin yıkıldığının altını çizdi. 

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3 YILDA 4 BİN 500 HANENİN YIKIMI YAPILDI
Başkan Balcı Altındağ’da gerçekleştirilen yıkım çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: 
“Göreve geldiğimiz günden itibaren Altındağ’ı değiştirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Bir bölgede yıkım gerçekleştirirken, başka bir bölgede molozları kaldırıyor, bir diğer bölgede ise yeni ve modern yapıların temellerini atıyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Altındağ’ın dört bir tarafında, Altındağlı vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir hayat sürebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.” 

KENTSEL DÖNÜŞÜME ENGEL YOK
Kentsel dönüşüm çalışmalarının önünde engel oluşturan, ayrıca halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden yapılara asla izin veremeyeceklerini de vurgulayan Başkan Balcı, “Bu yapıların bazıları yol ya da park alanlarında kalıyor, yapılaşmanın önünde engel teşkil ediyor. Bazıları ise boş oldukları için mahalle sakinlerini tedirgin ediyor ve halk sağlığını tehdit ediyor. Gerçekleştirdiğimiz yıkımlarla, Altındağ'daki yeni yatırımların önünü açıyoruz. Modern bir Altındağ'ı hep birlikte inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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