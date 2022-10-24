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Altındağ'da açılan bebek kütüphanesi miniklerce çok sevildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bebek Kütüphanesi, Altındağlı vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Kütüphane, minik kullanıcılar tarafından çok sevildi.
Altındağ'da açılan bebek kütüphanesi miniklerce çok sevildi

Karapürçek Mahallesi’nde Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan tarafından açılışı yapılan Bebek Kütüphanesi’ne minikler ve aileleri tarafından yoğun ilgi gösterildi. Kütüphaneye üye olan bebek ve çocuk sayısı 3 bini geçerken, kitap sayısı ise 4 bin 200’e ulaştı. Bebek Kütüphanesi’nde etkinliklere katılmak isteyen aileler, www.altindag.bel.tr adresinden başvuru oluşturabiliyor. 

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GÜNÜN HER SAATİ DOLU

Günün her saati minik kullanıcılarla dolup taşan kütüphane, çocukların neşeli cıvıltılarının adresi oldu. Kütüphaneye üye olan bebek ve çocuk sayısının 3 bin 180’e ulaştığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Kitap sayımız ise 4 bin 148 oldu. Bu sayı giderek artıyor. Merkezimiz hizmete girdiği andan itibaren büyük ilgi gördü. Bugün ulaştığımız üye sayısı, kitap sayısı ve etkinlik kalitesi, ne kadar doğru bir iş yaptığımızın en güzel göstergesi... Çocuklarını buraya getiren, onlarla kaliteli vakit geçirmek için emek veren tüm ebeveynlere çok teşekkür ediyoruz. Tüm miniklerimizi kütüphanemize bekliyoruz” dedi.
 

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