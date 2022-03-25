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Altındağ’da camiler Ramazan’a hazırlanıyor

Tüm camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, camileri yaklaşan Ramazan ayı öncesinde pırıl pırıl yaptı. 
Altındağ’da camiler Ramazan’a hazırlanıyor

Altındağ’da camiler tertemiz oldu. “Camilerimize gösterdiğimiz özeni içerisinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle daha da artırmıştık. Şimdi ise Ramazan ayının gelmesi nedeniyle daha da detaylandırdık” diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Camilerimizde Ramazan ayında sağlıklı bir şekilde ibadet edilebilmesi ve halk sağlığının korunması için ne gerekiyorsa yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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PIRIL PIRIL İBADET 
Başkan Balcı camilerde gerçekleştirilen detaylı temizlik çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:
"Düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarımızı, Ramazan ayına sayılı günler kala, daha da detaylandırdık ve yoğunlaştırdık. Camilerimizin halıları ıslak ve kuru temizleme yöntemiyle tozdan ve kirden arındırılıyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi için köşe bucak her noktayı temizledik. Cami girişleri ve camlar, pırıl pırıl oldu. Temizlikten sonra ise camilerimizi ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için durmadan çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Ekiplerimiz çok titiz çalışıyor.”

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