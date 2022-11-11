Altındağ’da çiftçiye verilen tohum ve nohut desteğinden sonra şimdi de mazot desteği verilecek

Altındağ Belediyesi tarafından çiftçilere verilen tohum ve nohut desteğinden sonra, şimdi de mazot desteği verilecek.

Altındağ Belediyesi’nden çiftçilere sertifikalı; arpa, buğday, Macar fiği ve nohut tohumu desteğinden sonra, mazot desteği de verilecek. Mazot desteğinden faydalanmak için başvurular başladı.

TARIM VE HAYVANCILIĞI DESTEKLİYORUZ

Konu ile ilgili bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ'da tarım ve hayvancılığı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çiftçilerimiz zarar görmesin, emeklerinin karşılığını alabilsinler diye böyle bir destek vermeyi uygun bulduk. Çiftçilerimize mazot desteği yapacağız” dedi.

SON BAŞVURU 18 KASIM

Başvuruların Altındağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılacağını belirten Başkan Balcı, son başvuru tarihinin 18 Kasım olduğunu hatırlattı. Balcı “Başvuru yapmak için çiftçilerimizden traktör ruhsatı, ruhsat sahibinin kimlik fotokopisi, ruhsat sahibinin ÇKS kaydı ve ikametgâh belgesi istiyoruz. Bu belgelerle birlikte başvurular İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılabilir” dedi.

