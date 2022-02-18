Altındağ'da her haneye çöp poşeti dağıtımına başlandı

Altındağ Belediyesi daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını sürdürüyor. Altındağ'daki her bir haneye çöp poşeti dağıtımına başlandı.

Altındağ Belediyesi, evsel atıkların çevre kirliliğine sebebiyet vermeden toplanabilmesi için, ilçe genelinde kokulu ve büzgülü çöp poşeti dağıtıyor. Altındağ genelinde kapı kapı gezerek dağıtım yapan ekipler, çöp poşetini her kapıya teker teker bırakıyor. Çöp poşetleri Altındağlı vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

DAHA TEMİZ ALTINDAĞ, DAHA TEMİZ ÇEVRE

Daha temiz bir Altındağ için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Ekiplerimiz Altındağ'ın her mahallesinde, her eve, kapı kapı gezerek çöp poşeti dağıtımı yapıyor. Daha temiz bir Altındağ için adeta seferber olduk. Temizlik seferberliğimize vatandaşlarımız da destek olurlarsa, çok mutlu olacağız. Hemşehrilerimiz, çöplerini 19.00-21.00 saatleri arasında, belirlenen çöp bırakma noktalarına çıkararak bizlere yardımcı olabilirler. Tüm hemşehrilerimizden çöp çıkarma saatlerine uymalarını ve çöplerini ağzı bağlı çöp torbalarında atmalarını rica ediyorum. Mahallemizi, Altındağımızı, çevremizi ve tüm dünyayı ancak bu şekilde el ele vererek koruyabiliriz" dedi.