Altındağ'da okullar yeni eğitim ve öğretim dönemi için hazır. 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi, okullar baştan aşağı temizlendi.

Altındağ'da okullar yeni eğitim ve öğretim dönemine pırıl pırıl başlayacak. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçe genelindeki okullarda arı gibi çalışan ekipler, okulları baştan aşağı temizledi. Öğrencilerin tertemiz okullarda eğitim görmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını vurgulayan Başkan Asım Balcı "Okullarımızda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Okullarımız yeni eğitim ve öğretim döneminde, öğrencileri pırıl pırıl karşılasın istiyoruz" dedi.



Dersler tertemiz ortamda



Asım Balcı, “Öğrencilerimiz artık yaz tatilinin sonuna geldi. Okullar öğrencileri, öğrenciler de okulları çok özledi. Yeni eğitim ve öğretim yılında okullarımız öğrencileri pırıl pırıl karşılasın, öğrencilerimiz de okullarını görünce içleri açılsın istedik. Bu nedenle ilçemizde bulunan okullarımızı tertemiz yaptık. Bahçe ve peyzaj düzenleme hizmeti verdik. Tüm yavrularımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum” dedi.

