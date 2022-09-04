Altındağ'da temizlik seferberliği başladı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ'daki 168 okulun tamamına temizlik seti dağıtıldı.

Altındağ'daki tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere temizlik seti ulaştırıldı. Yeni eğitim ve öğretim dönemimin başlamasına sayılı günler kala, okullara temizlik seti hediye eden Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan tam not aldı. Başkan Asım Balcı, "Her şey çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğu için" dedi.



“Ne gerekiyorsa yapıyoruz”



Altındağlı çocukların sağlığı ve velilerin gönül rahatlığı için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “İlçemizdeki her bir okulumuza, ayrım gözetmeksizin, temizlik seti dağıtımı yaptık. Setler 168 okulumuza tek tek ulaştırıldı. Yeni eğitim ve öğretim döneminin tüm çocuklarımız için sağlıkla başlaması ve sağlıkla devam etmesi tek temennimiz... Velilerimizin de içi rahat olsun istiyoruz. Altındağ Belediyesi olarak daima yanlarındayız” dedi.

