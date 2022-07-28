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Altındağ’dan tercihlere destek

Altındağ Belediyesi'nden üniversite adaylarına büyük destek... Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, üniversite tercih sürecinde adaylara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.
Altındağ’dan tercihlere destek

Hayallere ulaşmaya çok az kaldı. Her alanda Altındağlı gençlerin yanında olan Altındağ Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren üniversite adaylarına "Tercih Rehberlik Desteği" hizmeti veriyor. Uzmanlar tarafından verilen tercih danışmanlık hizmeti, sınav maratonunda ter döken Altındağlı gençler ve aileleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. 

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KÜTÜPHANELERE BAŞVURU ŞARTI 

Ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti için, 09.30-17.30 saatleri arasında, mahalle kütüphanelerine başvuruda bulunmak gerekiyor. 26-27 ve 28 Temmuz tarihlerinde Karapürçek ve İstiklal kütüphanelerinde, 29-30 Temmuz tarihlerinde ise Ali Ersoy kütüphanesinde, tercih rehberliği hizmetinden faydalanılabilir. Uzman rehberler, YKS tercihi yapmakta zorlanan ya da destek ihtiyacı hisseden adaylara bu tarihler ve saat aralıklarında yardımcı olacak.
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Öğrencilerimizin tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapması için ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti başlattık. Bu hizmeti geçtiğimiz yıl da vermiştik ve çok verim almıştık." dedi.

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