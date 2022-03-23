  • BIST 2.183,10
  • Altın 927.636
  • Dolar 14.8261
  • Euro 16.3279
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
»

Altındağ’ın duvarlarını Muhammed boyuyor

Ressam Muhammed, Altındağ Belediyesi’nin destekleriyle, Altındağ’ın duvarlarını boyayarak güzelleştiriyor. 
Altındağ’ın duvarlarını Muhammed boyuyor

Muhammed Altındağ’ı renklendiriyor. Tüm boya ihtiyaçları Altındağ Belediyesi tarafından karşılanan zihinsel engelli ressam Muhammed Yalçın, Altındağ’ın duvarlarını renklendiriyor. Muhammed işe, Doğan Çağlar Engelliler Okulu’nun duvarlarından başladı. Okul duvarlarını gönlünden geldiği gibi renklendiren Muhammed, kendi gibi engelli çocukların dünyasına renk kattı. Muhammed bundan böyle, Altındağ’ın çeşitli noktalarını boyalarıyla renklendirmeye devam edecek. 

ltnddvrlmhmdgzlsyr_2.jpeg

"ALTINDAĞ'A RENK KATMAYA DEVAM EDECEK"
Muhammed'in resim sevgisini ve hayata olan bağlılığını çok takdir ettiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, "Muhammed kardeşimiz, çizdiği dikkat çekici figürler ve tuvalinden taşarak evinin duvarlarına yansıyan resim tutkusuyla Altındağ'a renk katan bir sima... Onu artık tanımayan yok. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, çok ziyaret edilen biri... Kendisi çok yetenekli olmasının yanı sıra, engelli bir birey olarak, sevginin önünde hiçbir şeyin engel olamayacağını gözler önüne seren çok güzel bir örnek... Muhammed'in sanat çalışmalarına katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Muhammed hayal dünyası ve fırçası ile Altındağ'a renk katmaya devam edecek." dedi.

ltnddvrlmhmdgzlsyr_3.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Ertuğrul Çetin kız istedi23 Mart 2022 Çarşamba 04:22
  • Yenimahalle'de 5’inci yüzme havuzu için geri sayım başladı23 Mart 2022 Çarşamba 03:23
  • Büyükşehir Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi23 Mart 2022 Çarşamba 02:20
  • Musiki Muallim Mektebi’nde İbni Sina anlatılacak23 Mart 2022 Çarşamba 00:21
  • Çubuk Belediyesi, çölyak hastalarına gıda paketi dağıttı22 Mart 2022 Salı 04:23
  • Halk Ozanı Aşık Veysel’i 49’uncu ölüm yıldönümünde andı22 Mart 2022 Salı 03:25
  • ABB, cenaze yakınının uçak bileti ücretini karşılayacak22 Mart 2022 Salı 01:20
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, ömrünü tamamlamış ağaçları sanat eserine dönüştürüyor22 Mart 2022 Salı 00:28
  • Başkan Oğuz’dan “artı bir” bireyler onuruna kahvaltı programı düzenledi22 Mart 2022 Salı 00:25
  • Sincan Belediyesi, bahara hazırlanıyor22 Mart 2022 Salı 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti