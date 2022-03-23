Altındağ’ın duvarlarını Muhammed boyuyor

Ressam Muhammed, Altındağ Belediyesi’nin destekleriyle, Altındağ’ın duvarlarını boyayarak güzelleştiriyor.

Muhammed Altındağ’ı renklendiriyor. Tüm boya ihtiyaçları Altındağ Belediyesi tarafından karşılanan zihinsel engelli ressam Muhammed Yalçın, Altındağ’ın duvarlarını renklendiriyor. Muhammed işe, Doğan Çağlar Engelliler Okulu’nun duvarlarından başladı. Okul duvarlarını gönlünden geldiği gibi renklendiren Muhammed, kendi gibi engelli çocukların dünyasına renk kattı. Muhammed bundan böyle, Altındağ’ın çeşitli noktalarını boyalarıyla renklendirmeye devam edecek.

"ALTINDAĞ'A RENK KATMAYA DEVAM EDECEK"

Muhammed'in resim sevgisini ve hayata olan bağlılığını çok takdir ettiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, "Muhammed kardeşimiz, çizdiği dikkat çekici figürler ve tuvalinden taşarak evinin duvarlarına yansıyan resim tutkusuyla Altındağ'a renk katan bir sima... Onu artık tanımayan yok. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, çok ziyaret edilen biri... Kendisi çok yetenekli olmasının yanı sıra, engelli bir birey olarak, sevginin önünde hiçbir şeyin engel olamayacağını gözler önüne seren çok güzel bir örnek... Muhammed'in sanat çalışmalarına katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Muhammed hayal dünyası ve fırçası ile Altındağ'a renk katmaya devam edecek." dedi.