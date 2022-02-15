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Altındağlı çocuklar Şair Anne’nin masallarıyla buluştu

Altındağlı çocuklar masal ve şiir dolu bir gün yaşadı. “Şair Anne” lakaplı eğitimci-yazar Sultan Serdar Doksöz, Dünya Öykü Günü kapsamında, Altındağlı çocuklarla buluştu. 
Altındağlı çocuklar Şair Anne’nin masallarıyla buluştu

Şair Anne Altındağlı çocuklarla bir araya geldi. 14 Şubat Dünya Öykü Günü nedeniyle, Karapürçek Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen “Şair Anneden Masallar” etkinliği, Altındağlı çocukları masalların ve şiirlerin büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkardı. Altındağlı çocuklara birbirinden güzel masallar anlatan ve şiirler okuyan eğitimci-yazar Sultan Serdar Doksöz, çocuklara imzalı kitaplarından da hediye etti. Doksöz’ün söyleşisi, okuduğu şiirler ve anlattığı masallar çocukların büyük beğenisini topladı. 

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“KÜTÜPHANELERİMİZDE ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK” 
Altındağlı çocukları farklı alanlarda başarılı isimlerle tanıştırmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise, “Şiirler okundukça, masallar anlatıldıkça nesilden nesile aktarılır ve yok olmaz. Şiirler ve masallar yaşadıkça da toplum güzelleşir. Şiirleri ve masallarıyla büyük beğeni toplayan Sayın Doksöz’e, Altındağlı çocukların hayatına renk kattığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Balcı mahalle kütüphanelerinde etkinliklerin devam edeceğini de sözlerine ekledi. 

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