Altındağ Belediyesi ile İsveç Lund Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen “Toprağa Dokunan Çocuklar” projesi başladı. İlk olarak Altındağ Belediyesi Ali Ersoy Kreşi’nde başlayan proje, çocukların yüzünü güldürdü.

Altındağlı çocuklar toprağa dokundu. İsveç Lund Üniversitesi, Raoul Wallenberg Enstitüsü ve İsveç Belediyeler Birliği işbirliğinde geliştirilen, “Kapsayıcı Kamusal Alanlar ve Hizmetler için Ortak Tasarım Programı- (Co-design for Inclusive Public Spaces and Services)” çerçevesinde Altındağ Belediyesi’ne bağlı Ali Ersoy Kreşi’nde pilot uygulanan proje, düzenlenen törenle başladı. İsveç Lund Üniversitesi temsilcileri Johanna Alkan Olsson ve İlhami Alkan Olsson’un da katıldığı programa çocukların neşesi damga vurdu. Proje kapsamında kreşlerinin bahçesindeki minik tarım alanlarına çeşitli bitkiler, meyve ve sebzeler diken çocuklar, toprağa dokunmanın ve toprakla iş yapmanın keyfini yaşadı.

“BİR PARÇASI OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ”



Çocukların doğayla ve toprakla iç içe olabilecekleri etkinlik ve projelere her zaman destek verdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Çocukların pek çoğunun tarımdan, köy ve kırsal yaşamdan uzak büyüdüğü, kendi tükettiği yiyeceklerin kaynağından habersiz yaşam sürdükleri günümüzde, bu tarz eğitici faaliyetler büyük önem taşıyor. Bu nedenle, böylesine güzel bir projenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

DİĞER KREŞLERDE DE HAYATA GEÇİRİLECEK

Toprakla ve tarımla uğraşmanın çocuklara tarımı, doğa sevgisini, üretmeyi, bakım vermeyi, emek vermeyi, dolayısıyla da sabretmeyi öğrettiğinin altını çizen Başkan Balcı, projenin Altındağ Belediyesi’nin diğer kreşlerinde de en yakın zamanda faaliyete geçeceğini söyledi. Balcı, “Çocukların bu proje sayesinde, toprakla, tarımla, doğanın tüm etkenleriyle bir arada olması gerçekten çok güzel… Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.