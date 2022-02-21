  • BIST 2.038,06
  • Altın 837.515
  • Dolar 13.6764
  • Euro 15.4733
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Altındağlı gençler, Çamlıdere Aluçdağı Milli Parkı’nda kış pikniği yaptı

Altındağlı gençler sınav maratonuna kısa bir mola verdi. Altındağ kütüphanelerinde ders çalışan Altındağlı gençler, Çamlıdere Aluçdağı Milli Parkı’nda kış pikniği yaptı. Gençlerin neşesine Belediye Başkanı Asım Balcı da ortak oldu. 
Altındağlı gençler, Çamlıdere Aluçdağı Milli Parkı’nda kış pikniği yaptı

Altındağlı gençler kış pikniğinde buluştu. Yoğun sınav maratonunda ter döken ve gününün büyük bir bölümünü mahalle kütüphanelerinde ders çalışarak geçiren Altındağlı gençler, sınav maratonuna kısa bir mola verdi. Çamlıdere Aluçdağı Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen kış pikniği, neşe dolu anlara sahne oldu. Başkan Balcı karlar üzerinde eğlenen gençlere elleriyle yemek servisi yaptı. 

dsc_7051_24.jpg

“ONLAR YETER Kİ MUTLU OLSUN” 
Altındağlı gençlerin gününün büyük bir bölümünü kütüphanede geçirdiğini hatırlatan Başkan Balcı “Sık sık kütüphaneleri ziyaret ediyor ve gençlerimizle sohbet ediyorum. Görüyorum ki; her biri büyük özveriyle ders çalışıyor, sınavlara hazırlanıyor. Biraz dinlenmeyi, biraz da eğlenmeyi fazlasıyla hak ediyorlar. Biz de gençlerimiz biraz rahatlasın, hem eğlensin, hem de değişik bir gün geçirsin istedik. Onlar için bir kış pikniği organize ettik. Karlar üzerinde yemek yedik. Hepsi de çok mutlu oldu. Onlar mutlu olunca, bizler de mutlu olduk tabii ki...” dedi.  Gençlerin hedeflerine giden yolda mutlu olabilmeleri için ne gerekiyorsa yapacaklarını da söyleyen Başkan Balcı “Gençlerimiz yeter ki çalışsın, başarsın. Biz daima yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeşil alanlar ve parklar bahara hazırlanıyor21 Şubat 2022 Pazartesi 00:24
  • Başkan Altınok, Kösrelik Mesire Alanı’nı denetledi21 Şubat 2022 Pazartesi 00:23
  • Seymenlik geleneğini 42 yıldır yaşatıyor21 Şubat 2022 Pazartesi 00:23
  • Başkan Murat Köse, Lalahanlı kadınlarla bir araya geldi21 Şubat 2022 Pazartesi 00:21
  • EGO 79 yaşında19 Şubat 2022 Cumartesi 04:22
  • Taha Akgül ve Rıza Kayaalp 2024 Paris Yaz Olimpiyatları hazırlanıyor19 Şubat 2022 Cumartesi 03:25
  • Fatih Caddesi üzerine inşa edilen lunaparkın oyuncakları kurulmaya başlandı19 Şubat 2022 Cumartesi 02:24
  • Hanım Evi kursiyerleri sanatsal eserler ortaya çıkarmaya devam ediyor19 Şubat 2022 Cumartesi 00:24
  • Başkan Ramazan Şimşek, esnafla buluştu19 Şubat 2022 Cumartesi 00:23
  • Akıllı seradaki mevsimlik çiçekler rengârenk bir görünüme büründü19 Şubat 2022 Cumartesi 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti