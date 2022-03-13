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Altındağlı gençler spor tesislerine büyük ilgi gösterdi

Altındağ’da geçtiğimiz ay coşku dolu bir törenle açılışları yapılan spor tesisleri gençlerden büyük ilgi gördü.
Altındağlı gençler spor tesislerine büyük ilgi gösterdi

Yaklaşık 1 ay önce coşkuyla açılan dev spor tesisleri, Altındağlı gençlerden büyük ilgi gördü. Altındağlı gençler, ücretsiz spor kurslarına kayıt yaptırmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Yıldıztepe Mahallesi Spor Tesisi’nde verilen tekvando kurslarına 426 genç kayıt yaptırdı. Gençler en büyük ilgiyi ise judoya gösterdi. Beşikkaya Mahallesi Spor Tesisi’nde verilen judo kurslarına 500 genç kayıt oldu. 

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“HAYALLERİMİZ GERÇEK OLUYOR” 
Altındağlı gençlerin spor tesislerine gösterdiği ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Bu dev tesisleri Altındağ’a kazandırmak için yola çıktığımızda bir hayalimiz vardı. Geleceğin şampiyonları buralardan çıkacak demiştik. Şimdi görüyorum ki, bu hayalimize çok yakınız. Gençlerimiz çok azimli, çok istekli... Spor yapmak için can atıyor, başarıya ulaşmak için ter döküyorlar. Hepsine çok inanıyor ve çok güveniyorum. Bu tesisler sayesinde inanıyorum ki, geleceğin şampiyonları Altındağ'dan yetişecek” dedi. 

Altındağlı gençleri ücretsiz spor kurslarından faydalanmaya davet eden Başkan Balcı "Sporun ve sporcunun destekçisi olmaya her zaman devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

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YENİ SPORCULAR BEKLENİYOR 
Altındağ Belediyesi Spor Tesislerine kayıt yaptırmak için Altındağ’da ikamet ediyor olmak yeterli... Beşikkaya Mahallesi Spor Tesisi’nde verilen judo derslerine ve Yıldıztepe Mahallesi Spor Tesisi’nde verilen tekvando derslerine 1’nci sınıftan itibaren öğrenci kabul ediliyor. 

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