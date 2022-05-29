  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1782
  • Euro 17.401
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Altındağlı gençler “Usturlab Deneyim Merkezi”nde keşfe çıktı

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi gençler, bilim insanı olma yolunda önemli adımlar attı. Altındağlı çocuklar “Usturlab Deneyim Merkezi”nde keşfe çıktı.
Altındağlı gençler “Usturlab Deneyim Merkezi”nde keşfe çıktı

Çamlık Cahit Zarifoğlu Gençlik Merkezi üyesi öğrenciler “Usturlab Deneyim Merkezi”nde astronomi, bilim, sanat ve robotik-kodlama atölyesine katıldı. Kale Mahallesi’nde bulunan, bilimi, felsefe ve sanatla birleştiren sosyal bir girişim olan “Usturlab Deneyim Merkezi” Altındağlı çocukları adeta büyüledi. Bilim insanı olma yolunda ilk adımları atan Altındağlı çocuklar hem eğlendi, hem de öğrendi. 

ltndglccklrblmnsnn_4.jpeg

“ALTINDAĞ’DAN BİLİM İNSANLARI DA ÇIKACAK İNŞALLAH...” 

Altındağlı çocukların ve gençlerin eğlenerek öğrendikleri her projeye destek olmaya gayret ettiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Çocuklarımız hem eğlensinler hem de öğrensinler istiyoruz. Usturlab Deneyim Merkezi sayesinde, hepsi birer küçük bilim insanı oldu, merak duygularının peşine takılarak bilim alanında keşfe çıktı, uzay, astronomi, robotik kodlama gibi bilimsel konularda bilgi edindi. Eğlenerek öğrendiler” dedi.

Altındağ’da pek çok değişik alanda başarılı çocukların ve gençlerin yetiştiğini vurgulayan Başkan Balcı “Altındağ’dan çok başarılı bilim insanları da çıkacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent Millet Bahçesi’nde Trabzon Günleri başladı28 Mayıs 2022 Cumartesi 02:24
  • Yenimahalle Belediyesi çalışanlarına Temel İlk Yardım eğitimi veriyor28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:25
  • Kahramankazan Engelsiz Kafe misafirlerini ağırlamaya devam ediyor28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:23
  • Anadolu’nun sorunları Haymana’da konuşuldu28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:22
  • Pursaklar Belediyesi, ulaşım alanındaki yatırımlarına devam ediyor28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:21
  • ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik çiçekleri toprakla buluşturdu28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:20
  • Kaldırımda gelen kazayla epilepsi hastası oldu27 Mayıs 2022 Cuma 12:45
  • Beethoven'ın üçlü konçertosu Türkiye'de ilk kez keman, viyola ve piyanoyla seslendirilecek27 Mayıs 2022 Cuma 12:42
  • Sevgili Doktor oyunu seyircisi ile buluştu27 Mayıs 2022 Cuma 00:27
  • Başkan Turgut Altınok öğrencilerle buluştu27 Mayıs 2022 Cuma 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti