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Altındağlı gençleri "Kitap Kurdu" isimli tiyatro oyunuyla buluştu

Altındağ Belediyesi, Altındağlı gençleri "Kitap Kurdu" isimli tiyatro oyunuyla buluşturdu. Çamlık Cahit Zarifoğlu Gençlik Merkezi üyesi gençler, keyif dolu anlar yaşadı.
Altındağlı gençleri "Kitap Kurdu" isimli tiyatro oyunuyla buluştu

Kültür, sanat ve eğlenceyi Altındağlıların ayağına getiren Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocukların ve gençlerin tiyatro izlemesi için seferber oldu. Altındağlı çocukların ve gençlerin kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşmasını çok önemsediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Tiyatro oyunumuzu aylardır Altındağ'daki okullarda öğrenim gören öğrenciler izledi. Oyunumuz Cumartesi günleri ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde halka açık oynandı, çok büyük ilgi gördü. Şimdi de gençlik merkezlerimize üye gençler izliyor. Altındağlı kitap kurtları bu oyunu çok seviyor” dedi. 

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“ÇOCUKLARIMIZ SANATLA İÇ İÇE BÜYÜMELİ...”

Başkan Balcı "Çocuklarımız kültürle, sanatla, tiyatroyla iç içe büyümeli. Okulda aldıkları eğitim, bu tarz etkinliklerle desteklenirse çocuklarımız için çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Altındağlı çocukların sosyal hayata daha fazla karıştığını, gençlerin sanatla iç içe olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

"KİTAP KURDU" ÇOCUKLAR

İshak 2.Tekgül tarafından yazılan, "Kitap Kurdu" isimli çocuk oyunu, kitap okumayı sevmeyen bir çocuğun, ödevini yapmak için kütüphaneye gitmek zorunda kalmasının ardından yaşadığı olayları konu ediyor. Oyun, izleyenlere kitap okumanın faydaları ve kitap sevgisi hakkında önemli mesajlar veriyor.

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