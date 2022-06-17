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Altındağlı minik öğrenciler mezun oldu

Altındağ Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren kreşlerde eğitim-öğretim yılı sona erdi. Minik öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı. 
Altındağlı minik öğrenciler mezun oldu

Altındağlı minikler mezun oldu. Altındağ Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Ali Ersoy, Aydınlıkevler ve Güneşevler kreşlerinde öğrenim gören minikler karnelerini aldı. Miniklerin sevincine Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da ortak oldu. Okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini her fırsatta vurgulayan Başkan Asım Balcı, Altındağlı çocukların güzel bir geleceğe hazırlanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Başkan Balcı, mezun olan ve karne alan tüm öğrencileri tebrik etti.

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KEPLER HAVAYA ATILDI
Altındağlı miniklerin mezuniyet sevinci görülmeye değerdi. 3,4 ve 5 yaş gruplarının karne aldığı, 6 yaş gruplarının ise ilköğretime uğurlandığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Mezuniyet kepi giyen ve daha sonra keplerini sevinçle havaya fırlatan minikler, ilkokula başlayacak olmanın heyecanını yaşadı. Minik öğrenciler, kepleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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