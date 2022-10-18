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Altınok, çiftçi kadınları sürprizlerle karşıladı

Keçiören Belediyesi tarafından Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla tarımsal üretimde sürekliliğin ve kadın çiftçinin önemine dikkat çekmek için düzenlenen ‘Serada Üretim Teknikleri’ konulu eğitim programına Başkan Altınok sürpriz bir kutlamayla katıldı
Altınok, çiftçi kadınları sürprizlerle karşıladı

Ankara ikliminde ilkbahardan sonbahara kadar tarımsal üretim serüvenini sürdüren Keçiören Kösrelik ve Güzelyurt köylerindeki çiftçi kadınlar eğitim azmiyle tarladan seraya indi. Kışın, kendi imkânlarıyla bahçelerine kurdukları serada üretim yapmak için Keçiören Belediyesi’nden eğitim desteği isteyen çiftçi kadınların talebi geri çevrilmedi. 

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SÜRPRİZ KUTLAMA YAPILDI 

15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’ne özel ‘Serada Üretim Teknikleri’ konulu eğitim programıyla çiftçi kadınlara üretim yapmanın teknikleri uygulamalı olarak öğretildi. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi Ziraat Mühendisi Selman Gündağ çiftçi kadınlara sera kurma, bitki üretme ve verim almanın püf noktalarını anlattı. Çiftçi kadınlar da merak ettikleri soruların yanıtını bu eğitim sayesinde öğrenme fırsatı buldu. Kış mevsiminde üretimlerini kesintisiz sürdürmek isteyen çiftçi kadınlar günün sonunda aldıkları eğitimin ve sürpriz kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

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İKRAMLARDA BULUNULDU 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok seradaki eğitimin sonunda, çiftçi kadınların Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nü kutlamak için hazırlattığı saksıda lavanta ve mis kokulu lavanta keseleriyle onların karşısına çıktı. Uygulamalı olarak ekim ve dikim yöntemlerinin de gösterildiği eğitim ve kutlama programında kadınlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. 
 

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