  • BIST 2.175,51
  • Altın 929.406
  • Dolar 14.8283
  • Euro 16.2452
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 1 °C
»

Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde Hatay günleri başladı

Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde “Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri” Başkentlilerle buluştu. Hatay’ın kültürel ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı fuar, 29 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.
Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde Hatay günleri başladı

Kent turizmi kadar ülke turizmini canlandırmaya yönelik desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri”ne de ev sahipliği yapıyor.

foto-(2)-062.jpeg

Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde Hatay’ın hem kültürel hem de yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı fuar açılışına; Ankara Valisi Vasip Şahin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İbrahim İnan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Başkentli katıldı.

HATAY’A AİT NE VARSA BU FUARDA
Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Hatay Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (HESOB) ve Hatay Turizm ve Gastronomi Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen fuarın bu yıl ki sloganı ise ‘Hatay’a ait ne varsa burada!’

Künefeden çökeleğe, kâğıt kebabından tuzlu yoğurda kadar coğrafi işaretli 10 ürünün tanıtıldığı da belirten ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, “Ev sahipliğinden dolayı Sayın Mansur Yavaş başkanıma ve ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer’e teşekkür ediyorum. Zamanlama açısından çok kıymetli bir zaman dilimi içinde Ramazan ayı öncesinde Ankaralılarla buluşma fırsatını Hataylılara tanıdıkları için de teşekkür ediyorum. Dolayısıyla Ankaralı tüketiciler gönül rahatlığıyla Ramazan alışverişlerini gelip burada yapabilirler” dedi.   

toy_2578.jpg

29 MART’A KADAR AÇIK  
Kırıkhan Belediyesi ve Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Gazella Gazella Korosu’nun konseriyle başlayan açılışta, Hatay mutfağının yöresel lezzetleri gastronomi şovlarıyla tanıtılırken, çok sayıda vatandaşa da künefe ikram edildi.

Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri; Antakya öccesi, Kemmunlu, Biberli aşı, Firik pilavı, Ispanaklı borani yapımı, Zahter ve zeytin salatası şovlarıyla 29 Mart'a kadar devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Oğuz öğrencilere forma hediye etti28 Mart 2022 Pazartesi 00:22
  • Araç almak için geldiği Ankara'da öldürüldü27 Mart 2022 Pazar 12:11
  • Ankara'da 24 saat ulaşım başladı26 Mart 2022 Cumartesi 04:21
  • Altındağ’da camiler Ramazan’a hazırlanıyor26 Mart 2022 Cumartesi 03:20
  • Ankara Mamak’ta zincir markette çıkan kavganın nedeni belli oldu26 Mart 2022 Cumartesi 01:01
  • Minik öğrenciler kendi oyuncaklarını kendileri tasarlıyor26 Mart 2022 Cumartesi 00:23
  • Mamak’taki kütüphaneler gençlerin gözdesi haline geldi26 Mart 2022 Cumartesi 00:23
  • Yenimahalle Belediyesi, “Yaşlılara Saygı Haftası” etkinliği düzenledi26 Mart 2022 Cumartesi 00:22
  • Eşini ve patronunu öldüren sanığa, tahrik indirimiyle 36 yıl hapis25 Mart 2022 Cuma 14:19
  • Ankara'da, yol kenarında öldürülen kişinin neden öldürüldüğü ortaya çıktı25 Mart 2022 Cuma 12:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti