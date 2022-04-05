Alzheimer hastaları için sosyal yaşam merkezi hizmete açıldı

Büyükşehir Belediyesi'nin alzheimer hastaları için Demet Mahallesi Cemre Parkı içinde inşa ettiği sosyal yaşam merkezi hizmete açıldı.

Başkentlilerin her türlü ihtiyacını çözüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, alzheimer ve demans hastalarını da unutmadı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yenimahalle ilçesi Demet Mahallesi Cemre Parkı’nda ‘Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi’ inşa etti.

HASTA VE YAKINLARININ STANDARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE KATKI

Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi ile özellikle başlangıç, erken ve orta dönem alzheimer ile demans hastalarının ve yakınlarının yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Rehberlik ve danışmanlık hizmetinin de verileceği merkezde hasta yakınlarının zorlu hasta bakım sürecinde desteklenerek, rahatlamaları sağlanacak.

BAŞVURULAR ONLİNE ORTAMDA ALINMAYA BAŞLADI

Merkezden sağlık kurumları tarafından alzheimer ve demans hastalığı tanısı konmuş, hastalığın başlangıç ve erken orta dönemlerinde olan, günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilen, yemeğini kendi başına yiyebilen, kıyafetlerini kendi başına giyebilen, tuvalet ve kişisel temizliğini kendi yapabilen hastalar yararlanabilecek.

Hafta sonları hariç hafta içi öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 20’şer kişilik 2 grup halinde randevu alınarak ücretsiz hizmet verecek olan Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi için başvurular online ortamda “alzheimerhizmeti.ankara.bel.tr” adresi üzerinden yapılabilecek.

Ankara Kent Orkestrası’nın müzik dinletisiyle başlayan açılış töreninde merkez ile ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, şöyle konuştu:

“Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’ın sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Ankara’da yaşayan hemşehrilerimizin maddi ve manevi olarak mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak için çalışıyoruz. Özellikle yaşamını sürdürmek için desteğe ihtiyaç duyan yaşlılar, engelliler, çocuklar ve hastalar gibi dar gelirli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak çok daha fazla özen göstermekte ve çaba sarf etmekteyiz. Bu dezavantajlı gruplardan olan ve özellikle günümüzde çok yaygın olarak görülen alzheimer ve demans hastaları ile ailelerinin hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak, güzelleştirmek ve hastalığın seyrini olumlu yönde etkilemek amacıyla Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi’ni açıyoruz.”

ZİHİNSEL, FİZİKSEL VE PSİKO MOTOR ETKİNLİKLER YER ALACAK

Hastaların yaşam standartlarını iyileştirmek, günlük işlerinde yardımcı olmak amacıyla hizmet verecek merkezde; alzheimer hastalarının yaşam ortamından ayrılmadan gün içerisinde merkezde yaşıtlarıyla birlikte vakit geçirmesi, hastanın gereksinimlerinin karşılanması ve böylece hastaya bakım veren hasta yakının yükünün azaltılması, hastaya ve yakınına bir mola imkânı verilmesi planlanıyor.

Hastalarla birlikte; çorap eşleştirme, pirinç-nohut ayırma, sesleri ayırtetme, hafıza kartları, bulmaca çözme ve hikâye anlatma gibi zihinsel aktiviteler ile düğme dikme, sulu boya ile limon baskısı, ipe boncuk dizme, büyükten küçüğe sıralama, sınırlı boyama, kesme/yapıştırma, bebek sallama ve ayakkabı bağlama gibi psiko motor aktiviteler gerçekleştirilecek. Merkezde fiziksel aktivite olarak bedensel egzersiz ve yürüyüş saatleri de olacak.