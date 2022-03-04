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Anestezi teknikeri eşini ağır yaralayan polise, indirimsiz 31 yıl hapis

Ankara'da, başından tabancayla vurarak ağır yaraladığı 18 günlük eşi anestezi teknikeri Sevginur Aktaş'ın intihara kalkıştığını ileri süren polis memuru Müslüm Aktaş, tutuklu yargılandığı davada 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Anestezi teknikeri eşini ağır yaralayan polise, indirimsiz 31 yıl hapis

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020’de, Keçiören ilçesindeki evinde tabancayla başından vurulmuş bulundu. Ağır yaralı Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, Kırıkkale'deki ailesinin yanına el öpmeye gitmek istemesine izin vermediği için çıkan tartışmada eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüme ve görme sorunu yaşayan Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu.

'EŞİMİ VURMADIM'

Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından tutuklu yargılanan Aktaş, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak Aktaş’ın, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 34 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Taraf avukatlarının beyanlarının ardından savunma yapan Aktaş, "Ben eşimi vurmadım. Ona karşı herhangi bir saldırım olmadı. Ben Sevgi’yi çok sevdim. Suçsuzum. Vatanını, milletini seven; şerefli bir Türk polisiyim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.  

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Müslüm Aktaş’a 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 31 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulamayan mahkeme, 'yaralama’ ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise sanığa beraat verdi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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