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ANFA Bitki Evlerinin beşinci şubesi Batıkent’e açıldı

Büyükşehir Belediyesi, ANFA Bitki Evlerinin sayısını her geçen gün artırıyor. Altınpark, Mogan Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Etlik Zeynepcik Parkı’ndan sonra gelen yoğun talep üzerine ANFA Bitki Evi’nin beşinci şubesi Batıkent’te açıldı.
ANFA Bitki Evlerinin beşinci şubesi Batıkent’e açıldı

Mevsimlik çiçek, ağaç ve bitki türlerini yıllardır Başkentlilerle buluşturan ANFA Bitki Evi, hizmet alanını genişleterek şube sayısını artırmaya devam ediyor. 

İç ve dış mekânları süsleyecek birbirinden güzel çiçek ve bitki çeşitlerini uygun fiyatlarla satışa sunan ANFA Bitki Evi’nin beşinci şubesi gelen yoğun talep üzerine Batıkent’te açıldı. 

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HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK 
Altınpark, Mogan Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı ile Etlik Zeynepcik Parkı’ndan sonra yeni şubesini İlkyerleşim Mahallesi 1904. Cadde No: 20 Batıkent/Yenimahalle adresinde açan ANFA Bitki Evi, haftanın 7 günü 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında açılışı yapılan ve Batıkentlilerden tam not alan Bitki Evi’nde; petunyadan yediveren güle, kadife çiçeğinden orkideye, meyve ağaçlarından çalı türlerine kadar birçok ürün yer alıyor.

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BİTKİ EVİ’NE BAŞKENTLİLERDEN YOĞUN İLGİ 
Kendi seramik atölyesinde üretilen toprak ve plastik saksı çeşitlerinin de satışa sunulduğu ANFA Bitki Evlerini, çiçek ve bitki çeşitliliği başta olmak üzere uygun fiyatlı olması nedeniyle tercih ettiklerini ifade eden Başkentliler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler: 
-Hidayet Emirci: ‘‘Batıkent’te bir bitki evine ihtiyacımız vardı ve ben çok beğendim, aradığım bütün çiçekleri buldum.”
-Nazmi Murat Turanlı: ‘‘İzmir’den Ankara’ya ziyaretçi olarak geldim. Batıkent’te açılan bitki evini çok beğendim, orkide ve güllere meraklıyım ama burada her türden çiçek mevcut.’’
-Mustafa Gencer Turan: ‘‘Batıkent’e bir bitki evi lazımdı, açıldığını duyunca ziyaret etmek istedim çok beğendim.’’
-Cabir Aksu: ‘‘Evime çiçek almak için Batıkent’te yeni açılan bitki evine geldim ve çok beğendim.’’
 -Sait Güldoğan: ‘‘Çiçeğe ve doğaya aşık birisiyim. Batıkent’te bir bitki evinin açıldığını gördüm bugün ilk kez geldim ve çok beğendim.’’
-Abdül Aktaş: ‘‘Zeynepcik Parkı’nda yürüyüş yaparken park içine açılan bitki evini gördüm çok beğendim, çiçeklere baktıkça içimiz açılıyor.’’
-Kazım Güler: ‘‘Zeynepcik Bitki Evi’nden geçen gün alışveriş yaptım, aradığım her şeyi bulabildim ve çok beğendim.’’

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