ANFA, özel mülklere peyzaj hizmeti vermeye başladı

ANFA, özel mülklere yönelik peyzaj hizmeti vermeye başladı. Başkentliler konut ya da iş yerlerindeki yeşil alanların metrekaresine göre ANFA Bitki Evlerini arayarak ya da bizzat başvurarak fiyat teklifi alabilecek.

Kentin birçok noktasındaki rekreasyon alanları, park ve bahçeler ile orta refüjlerde mevsimine uygun peyzaj çalışmalarına devam eden ANFA Genel Müdürlüğü, Başkentlilerden gelen yoğun talep üzerine özel mülklere de (konut ya da iş yeri) peyzaj hizmeti vermeye başladı.

‘BENİM BAHÇEM’ SLOGANI İLE ANFA BİTKİ EVİ BİR TELEFON KADAR YAKIN

ANFA Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ANFA Bitki Evleri, “Benim Bahçem” sloganıyla Başkentlilerin konut ve iş yerlerindeki yeşil alanlar için ‘Bitkisel Bakım ve Peyzaj Düzenlemeleri’ gerçekleştiriyor.

Bireysel veya kurum (firma, şirket vb.) olarak Altınpark, 30 Ağustos Zafer Parkı, Etlik Zeynepçik Parkı ve Mogan Park’ta bulunan ANFA Bitki Evlerine bizzat ya da “(0312) 596 90 00” numaralı hattı arayarak başvurabilecek vatandaşlar, yeni uygulama sayesinde kendilerine ait özel mülklerin bahçesinde veya çevresinde peyzaj düzenlemesi yaptırabilecek.

ÇİM EKİMİNDEN KURU PEYZAJ DÜZENLEMESİNE KADAR TAM DONANIMLI HİZMET

Çalışma alanında yapılacak incelemenin ardından toprak yapısına uygun düzenlemeleri vatandaşla karşılıklı olarak kararlaştıracak olan ANFA ekipleri, istenilen tür ve boyuttaki ağaç, çiçek hatta çim biçilecek alanın metrekaresine göre fiyat belirleyecek.

Her türlü teknik donanıma sahip ANFA Bitki Evleri; çim ekiminden ağaç dikimi ve budamasına, kaya bahçesi kurulmasından kuru peyzaj düzenlemesine kadar Başkentlilere ücreti karşılığında bu hizmeti sağlayacak.