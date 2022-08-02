ANFA'dan yerli çiçek atağı

Sözleşmeli üreticilik modelini Başkentte yaygınlaştıran ANFA Genel Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle yerli üreticilerden satın aldığı çiçekleri toprakla buluşturuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her mevsim şehri güzelleştiren peyzaj çalışmalarıyla Başkentlileri buluşturmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Benim en büyük hayalim Ankaralı üreticiyi zengin etmek” diyerek kırsal kalkınma kapsamında başlattığı sözleşmeli üreticilik modelini Başkentteki yerli çiçek üreticileri ile de sözleşme imzalayarak hayata geçiriyor. ANFA Genel Müdürlüğü yaz aylarının gelmesiyle parklar, yol kenarları ve orta refüjleri sözleşmeli üreticilik modeli kapsamında yerli üreticilerden satın aldığı top kadife çiçekleriyle süslemeye başladı.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİCİLİK MODELİ

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı peyzaj tasarımları ve çevre düzenlemeleriyle Başkentin bulvar ile caddeleri başta olmak üzere park ve rekreasyon alanları rengarenk çiçeklerle süslenirken, görsel bir şölene de ev sahipliği yapıyor. ANFA ekipleri son olarak Muhammed Ali Esertepe Parkı, Ümitköy yan loblar, Anıtkabir önü ve Batı Parkı’nda sözleşmeli çiçek üreticilerinden satın alınan top kadifelerin dikimini gerçekleştirdi. Kentte üretimi artırmayı ve Başkent ekonomisini canlandırmayı hedefleyen ABB, alım garantili sözleşmeli üreticilik modeline geçen yerli üreticilerin ekonomisine de bu sayede katkı sağlıyor.

