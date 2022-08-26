ANKABİR Genel Başkanı Gençer’den Hastane Talebi

Batı Karadeniz illeri adına Başkentte çalışmalar yapan ANKABİR Zonguldak Bakacakadı’ya meslek hastalıkları hastanesi yapılmasını istedi.

Batı Karadeniz illerini temsilen Başkent Ankara’da kurulan Ankara Batı Karadeniz Birliği(ANKABİR) Başkentte bölge halkının isteklerini dile getirmeye devam ediyor. Kömür madenleri ve ağır sanayisi ile Türk ekonomisine katkı sağlayan Batı Karadeniz’e Meslek Hatalıkları Hastanesi talebi ANKABİR Genel Başkanı Tuncay Gençer ve beraberindeki heyet tarafından Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sebahattin Aydın’a iletildi. ANKABİR Genel Başkanı Tuncay Gençer ve beraberindeki heyet Zonguldak Bakacakadı’ya mesleki hastalıklar hastanesi istiyor.

“BÖLGEMİZİN SESİ OLMAYA DEVAM”

ANKABİR Genel Başkanı Tuncay Gençer gazetemize yaptığı açıklamalarda şu noktalara vurgu yaptı; “Zonguldak Bakacakkadı mevkiinde Bölgemize ve Ülkemize hitap eden meslek hastalıkları formatında bir şehir hastanesi yapılması talebimizi gür bir sesle yineledik. ANKABİR, Bölgemiz insanı ile Devletimizin arasında kaynaşma sağlamak yaklaşımını terk etmeden, karar alıcı mekanizmalarda bölgemizin ve insanımızın artık hak ettiği yeri alması için bölgemizin sesi ve nefesi olmaya devam etmekte kararlı davranıyor” dedi.

Cengiz Toksarı\ İLKSAYFA-