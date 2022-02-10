Ankara Altındağ Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Altındağ’daki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Altındağ'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıyor Kapanıyor? İşte Altındağ Semt Pazarları... Altındağ Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Altındağ Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...
Ankara Altındağ Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler
SALI/CUMARTESİ - AYDINLIKEVLER PAZARI - Şehit Cemalettin Cad.
SALI - DOĞANTEPE PAZARI - Doğantepe Mah. 2. Cadde Üzeri
SALI - KARAPÜRÇEK PAZARI - Karapürçek Mah. 309. Cad. Üzeri
ÇARŞAMBA - GÜNEŞEVLER PAZARI - Güneşevler Mah. Malazgirt Cad. 20 - 26. Sokaklar Arası
ÇARŞAMBA - BATTALGAZİ PAZARI - Alemdağ Mah. 6. Cadde İle 1. Cadde Arası
PERŞEMBE - BAŞPINAR PAZARI - Başpınar Mah. Orhan Kemal Cad. 68 - 69. Sokaklar Arası
CUMA - SİTE YILDIZ PAZARI - Ali Ersoy Mah. 61 - 67 - 38 - 84. Sokaklar Arası
CUMARTESİ - İSKİTLER PAZARI - Tesviyeci Sokak İle Seçim Sokak Arası
PAZAR - BEŞİKKAYA PAZARI - Beşikkaya Mah. 459 - 458 - 461. Sokaklar Arası
PAZAR - GÜLPINAR PAZARI - Gülpınar Mah. 34 - 51 - 52 - 56. Sokaklar Arası
PAZAR - ÖRNEK PAZARI - Hızırreis Cad. Pamuk Sokak Üzeri
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.