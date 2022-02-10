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Ankara Altındağ Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Altındağ'daki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Altındağ'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıp Kapanıyor? işte Ankara Altındağ Semt Pazarları...
Ankara Altındağ Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Altındağ’daki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Altındağ'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıyor Kapanıyor? İşte Altındağ Semt Pazarları... Altındağ Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Altındağ Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...

 Ankara Altındağ Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler 

SALI/CUMARTESİ  -  AYDINLIKEVLER PAZARI  -  Şehit Cemalettin Cad.

SALI  -  DOĞANTEPE PAZARI  -  Doğantepe Mah. 2. Cadde Üzeri

SALI  -  KARAPÜRÇEK PAZARI  -  Karapürçek Mah. 309. Cad. Üzeri

ÇARŞAMBA  -  GÜNEŞEVLER PAZARI  -  Güneşevler Mah. Malazgirt Cad. 20 - 26. Sokaklar Arası

ÇARŞAMBA  -  BATTALGAZİ PAZARI  -  Alemdağ Mah. 6. Cadde İle 1. Cadde Arası

PERŞEMBE  -  BAŞPINAR PAZARI  -  Başpınar Mah. Orhan Kemal Cad. 68 - 69. Sokaklar Arası

CUMA  -  SİTE YILDIZ PAZARI  -  Ali Ersoy Mah. 61 - 67 - 38 - 84. Sokaklar Arası

CUMARTESİ  -  İSKİTLER PAZARI  -  Tesviyeci Sokak İle Seçim Sokak Arası

PAZAR  -  BEŞİKKAYA PAZARI  -  Beşikkaya Mah. 459 - 458 - 461. Sokaklar Arası

PAZAR  -  GÜLPINAR PAZARI  -  Gülpınar Mah. 34 - 51 - 52 - 56. Sokaklar Arası

PAZAR  -  ÖRNEK PAZARI  -  Hızırreis Cad. Pamuk Sokak Üzeri

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