Ankara Beypazarı Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Beypazarı’daki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Beypazarı'ndaki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıyor Kapanıyor? İşte Beypazarı Semt Pazarları... Beypazarı Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Beypazarı Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...
Ankara Beypazarı Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler
Pazar / Hacıkara Semt Pazarı - Hacıkara Mahallesi Şehit Ümit Bölükoğlu Cd.
Çarşamba / Çarşamba Pazarı - Beytepe Mahallesi Bankalar Arkası
Pazartesi / Oğuzkent Semt Pazarı - Ayvaşık Mahallesi Ş.Halil Koçak Çad.
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