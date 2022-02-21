Ankara Beypazarı Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Beypazarı'daki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Beypazarı'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıp Kapanıyor? işte Ankara Beypazarı Semt Pazarları...