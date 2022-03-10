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Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Halter Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Kırıkkale'de düzenlenen “Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası”na katılan Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Halter Takımı, topladığı 214 puanla Türkiye Şampiyonu oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Halter Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi. 

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Kırıkkale’de düzenlenen ‘Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda ABB Spor Kulübü Halter Takımı topladığı 214 puanla Türkiye Şampiyonu oldu.

TÜRK SPORUNUN PARLAYAN YILDIZI ABB SPOR’DAN HALTERDE TARİHİ BAŞARI
Türk sporuna yeni yıldızlar yetiştirmek amacıyla yola çıkan ve bünyesinde binlerce sporcuyu barındıran ABB Spor Kulübü, kazandığı başarılarla halter branşına da damgasını vurdu.

Türkiye Halter Federasyonu’nun 2-6 Mart 2022 tarihleri arasında Kırıkkale’de düzenlediği Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’na katılan ABB Spor Kulübü Yıldız Erkek Halter Takımı tarihi başarıya imza attı.  

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17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen ve 45 ilden 73 kulüp ve 623 sporcunun katıldığı Yıldız Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda erkekler kategorisinde 214 puan toplayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şampiyon oldu. 

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