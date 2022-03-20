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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 12 engelli bireyi tiyatroyla buluşturdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Aile Yaşam Merkezlerine üye 12 engelli bireyi tiyatroyla buluşturdu. Provaları başlayan ‘Kamyon’ adlı oyun, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası”nda sahnelenecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 12 engelli bireyi tiyatroyla buluşturdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelsiz bir Başkent’ hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. 

Engelli bireyleri topluma kazandırarak hayattan kopmamaları için sanattan spora kadar birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası”nda engelli bireylerin yer alacağı bir tiyatro oyunu sahneleyecek. Aile Yaşam Merkezi (AYM) üyesi 12 engelli bireyin rol aldığı ‘Kamyon’ adlı tiyatro oyunu için provalara başlandı.

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SANAT ENGEL TANIMAZ
AYM üyesi 12 engelli bireyin haftanın iki günü yaklaşık 2,5 ay sürecek olan provalarda sahne tozu yutacağını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, şu değerlendirmelerde bulundu:
“10-16 Mayıs tarihlerinin Engelliler Haftası olması münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi olarak sanatçılarımız Turgay Tanülkü ve manevi oğlu Osman İlhan ile tiyatro gösterimizin provalarına başladık. Tiyatromuzla engelli bireylerin yaşadıkları öz güven sorunlarını, utanç ve içe kapanıklığını en aza indirmeyi ve sosyal hayata ortak etmeyi amaçlamaktayız. Hep beraber güzel bir proje çıkaracağımıza kalbimle inanıyorum.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Salonu’nda prova yapan üyelerle tanışan oyuncu Turgay Tanülkü de projeyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
“Sosyal hayata girmiş insanlar tabii ki önemli ama benim için sokakta yaşayanlar ve engelli olanlar daha önemli. Netice olarak onlar ülkemizin insanları ve onlara saygı duymanız gerekir. Öncelikle onları kendileriyle barışık yapmaya çalışıyorum çünkü tiyatro bunun için büyük bir silah. Dolayısıyla onlara ilk önce kendi öz güvenlerini kazandırıyorum. Böyle sosyal projelerde olmak benim görevim ve bu bir gönüllülük işi, parayla pulla alakası olmayan bir iş. Evlatlarla birlikte olmak, onları mutlu edebilmek, gülümsetebilmek bizim borcumuz. Büyükşehir Belediyesine ve bu işe gönül koyanlara çok teşekkür ediyorum.” 

Sanatın iyileştirme etkisi olduğuna dikkat çeken oyuncu Osman İlhan ise, “Turgay Tanülkü ile 10 yıldır tiyatro oynuyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ‘Engelliler Haftası’nda sergileyeceğimiz oyunun provasını yapıyoruz. Devlet Tiyatrolarının ‘kamyon’ oyununu oynayacağız. Arkadaşlarımızın bu projeyle hayata daha aktif katılabilmesini amaçlıyoruz. Sosyal anlamda çok büyük desteklerinin olacağını ve rehabilite süreçlerinin daha da hızlanacağını düşünüyoruz.”

AİLELER KADAR SAHNE TOZU YUTAN ENGELLİ OYUNCULAR DA HEYECANLI
İlk kez tiyatro ile tanışan engelli bireyler kadar çocuklarını provada izlemeye gelen aileler de heyecanlarını şu sözlerle ifade ettiler:
-Harun Oğuz: “Engellilerin topluma kazandırılması için düşünülen bu tiyatro etkinliğine dâhil olduğumuz için mutluyum. Engelli çocuğumla oyun sergilemek ayrı bir onur. Sosyal sorumluluk projelerinde ve her platformda engellilere de vermeliyiz diye düşünüyorum.”
-Meral Çetin: “Biz bu tiyatroyu çok sevdik. Engellilere yönelik bu etkinliklerin yapılması bizi mutlu ediyor. Çocuğum çok severek geliyor provalara. Kendini çok daha iyi ifade etmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi engellilerin her zaman arkasında duruyor.”

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