Ankara Büyükşehir Belediyesi 18 adet taşınmazını ihale ile satışa çıkarıyor

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Çankaya İlçesi İlkbahar Mahallesi Güneypark 1 ve Güneypark 2 Sitesi’nde bulunan toplam 17 konut ve 1 dükkânın satışı için 22-23 Kasım 2022 tarihleri arasında ihaleye çıkacak.
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Çankaya İlçesi İlkbahar Mahallesi Güneypark 1 ve Güneypark 2 Sitesi’nde bulunan toplam 17 konut ve 1 dükkânın satışı için 22-23 Kasım 2022 tarihleri arasında ihaleye çıkacak.
TOPLAM 18 TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILIYOR
17 konut ve 1 dükkânın satışa çıkarılacağı ihale için istenen bilgi ve belgeler ise şu şekilde;
- Kimlik ve Yetki Belgeleri,
- İkametgâh Belgesi,
- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
- Yer Görme Belgesi,
- Şartname Alındı Makbuzu,
- Teklif Mektubu,
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
- İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge.
İstekliler detaylı ihale bilgilerine ise https://www.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden ulaşabilecek.
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