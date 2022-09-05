Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas’ın ürettiği ürünler uluslararası pazara açıldı

BelPlas, yurt içindeki uygulamalardan sonra yurtdışından gelen talep üzerine de ürettiği yol çizgi boyasını ihraç etmeye başladı.

Sıvı gübreden yol çizgi boyasına, buz çözücü solüsyondan kozmetik yağlara kadar birçok tescilli ürünü uygun fiyatlarla üreterek e-ticaret siteleri üzerinden satışa sunan BelPlas, yurt içindeki uygulamalardan sonra yurtdışından gelen talep üzerine de ürettiği yol çizgi boyasını ihraç etmeye başladı.

1,4 milyon dolar gelir elde edildi

Ankara’da AR-GE çalışmalarına hız vererek 2019 yılından itibaren üretim alanlarını genişleten ve yenilikçi ürünlerin üretimine başlayan şirket, birçok organik ve kimyasal ürünün hem üretimini hem de satışını gerçekleştiriyor. Ürettiği yol çizgi boyası dış pazarda tercih edilen ürünler arasında yerini alan BelPlas, dünyanın önde gelen boya firmalarını geride bırakarak, bu ihracatından 1,4 milyon dolar yani yaklaşık 25 milyon TL gelir elde etti.

Üretilen bin 81 ton termoplastik ve çift komponent yol çizgi boyası ile bu boyalara uygun cam kürecik ihracatı ile toplam 1 milyon 407 bin 350 dolar (yaklaşık 25 milyon TL) gelir elde eden BelPlas, çeşitli ülkelerle de görüşmelerini sürdürüyor.

