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Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde anket çalışması başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezi, hem kırsalda hem de kent merkezinde geniş kapsamlı anket çalışması başlattı. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde anket çalışması başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yaşayan kadınların yerel yönetimlerden beklentilerini belirlemek için geniş kapsamlı ve ikinci kez anket çalışması başlattı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Kadın Danışma Merkezi, 22 ilçede hem kırsal hem de merkezde kadınlarla yüz yüze yapılacak “Kent Hizmetlerinde Kadın İhtiyaçları Anketi” için sahaya çıktı.

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7 HAFTADA 6 BİN KADINA ULAŞILMASI AMAÇLANIYOR
Kadınlara kentsel hizmetlerden sosyal hizmetlere kadar tüm ihtiyaç ve beklentilerinin sorulduğu ve 8 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek anket ile 6 bin kadına ulaşılması amaçlanıyor.

Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında yapılan anket ile Başkentli kadınların beklentileri ölçülerek 2023 hedefleri planlanacak. Elde edilecek sonuçlara göre hazırlanacak istatistikler ise raporlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak. 

HEM YÜZ YÜZE HEM ONLİNE ANKET İMKÂNI
Polatlı’dan başlatılan anket çalışmasına katılan ABB Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz, şu bilgileri verdi:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara genelinde 6 bin kadınla yapacağımız anket çalışmasına Polatlı’dan başladık ve 7 hafta boyunca merkez ve kırsalda yaşayan kadınlara Ankara Büyükşehir Belediyesinden ne beklediklerini soracağız ve onların beklentileri doğrultusunda hedeflerimizi belirleyip istekleri üzerine çalışmalarımızı başlatacağız.”

Yılmaz, yüz yüze anket çalışmasının dışında kadınların “https://forms.ankara.bel.tr/kadin-ihtiyaclari-anketi” adresi üzerinden de online ortamda ankete katılabileceklerini söyledi.
     Kent hizmetlerinde ihtiyaç analizi araştırmasına katılan Başkentli kadınlar da memnuniyetlerini şu sözlerle paylaştı:
-İkbal Ersoy: “59 yaşındayım. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını çok güzel buluyoruz. Her konuda yardımcı oluyorlar. Kırsal kalkınma desteklerinin de çok büyük yardımı oluyor. Kadın Danışma Merkezi de her zaman yanımızda.”
-Eda Şahin: “65 yaşındayım. Kırsal kalkınma desteklerinden de yararlandık, ne lazımsa veriyor Büyükşehir Belediyesi. Kadın Danışma Merkezi de sürekli geliyor yanımıza ve sıkıntılarımızı öğreniyorlar.”
-Selma Gencer: “Büyükşehir’in çalışmalarından çok mutluyuz. Çevremizden de duyuyoruz çok memnunlar. Yanımızda olduğunu hep hissediyoruz.”

Anket çalışmasında hijyen kiti dağıtımı da gerçekleştirilirken, 2019 yılında yapılan anket sonucuna göre kadınlar tarafından en çok talep edilen bebek bakım odaları 8 noktada hizmete açıldı.

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