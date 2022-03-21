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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ömrünü tamamlamış ağaçları sanat eserine dönüştürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ekonomik ömrünü tamamlamış, kuruyan ve budanan ağaçları sanat eserine dönüştürerek yeniden hayat veriyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ömrünü tamamlamış ağaçları sanat eserine dönüştürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm projelerine ağırlık vererek çevre duyarlılığı konusunda dikkat çekmeye devam ediyor.

Atıkların değerlendirildiği ve dönüştürüldüğü çalışmalarla Başkentlileri buluşturan ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ekonomik ömrünü tamamlayan, kuruyan ve budanan ağaçları geri dönüştürerek Başkentlilerin hizmetine sunuyor. 

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ABB KENDİ ATÖLYELERİNDE ÜRETİM YAPARAK TASARRUF ELDE EDİYOR
Belediyecilik hizmetlerinde tasarruf odaklı çalışmalara yönelen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kendi kurduğu atölyesinde ihtiyaç duyduğu malzemeleri dışarıdan almak yerine atık ve dönüşüme uygun malzemelerle üretim yaparak tasarruf elde ediyor.

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Tamirhane, marangoz ve kaynak atölyesinde ekonomik ömrünü tamamlamış ve budanmış ağaçlardan Başkent’in ihtiyacına ve dokusuna uygun ürünler üretiliyor.

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BAŞKENT’TE ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN AĞAÇLAR SANAT ESERİNE DÖNÜŞÜYOR
Çevre ve doğa dostu hizmet anlayışıyla çalışmalarını yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi, atık malzemelere geri dönüşümle yepyeni formlar kazandırıyor.

Kuş yuvasından banka, kaktüs ve sukulent saksısından parklara uygun objelere kadar birçok ürün usta ellerde adeta bir sanat eserine dönüşüyor.

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