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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hastanelerdeki çocuklara eğitim desteği

Büyükşehir Belediyesi, hastanelerde tedavi gören çocukların yararlandığı eğitim sınıflarının eğitici kit, kırtasiye malzemesi, masa, sıra ve tekerlekli yazı tahtası gibi talep edilen eksikliklerini giderilmesini sağlıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hastanelerdeki çocuklara eğitim desteği

Büyükşehir Belediyesi, sağlık sorunları nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için hazırlanan eğitim sınıflarının eksiklerini gidermek için harekete geçti.

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HASTANELERDEKİ EĞİTİM SINIFLARININ İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR
Ankara’da eğitim sınıflarıyla iletişime geçen Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, gelen talepler doğrultusunda sıra, eğitici öğretici oyunlar, tekerlekli yazı tahtaları ve kırtasiye malzemeleri hastane eğitim sınıflarına ulaştırıyor. 

İlk etapta Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gazi Üniversitesi Hastanesi ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan ‘Hastane Eğitim Sınıflarının’ ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, şu bilgileri verdi:
 “Hastanelerde tedavi gören çocuklarımız zorunlu eğitimlerini hastane sınıflarında tamamlamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’ın yönlendirmesi doğrultusunda bu sınıfların eksiklerini tamamlamaya çalışmaktayız. İlk etapta 5 hastane sınıfına eğitici kit, kırtasiye malzemeleri, sıra ve yatarak tedavi gören öğrencilerin odalarına konulmak üzere de tekerlekli yazı tahtası hediye ettik.”

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Büyükşehir Belediyesi hastanelerden gelen ihtiyaçlara göre hastane eğitim sınıflarının eksikliklerini tespit ederek gidermeye devam edecek. 

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