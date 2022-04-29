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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden MKE Ankaragücü'ne moral desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TFF 1. Lig’de lider durumda bulunan ve şampiyonluk için gün sayan MKE Ankaragücü Spor Kulübüne destek olmak için kentin birçok noktasına ‘‘Tüm şehir yanında Şampiyon Ankara” yazılarıyla donattı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden MKE Ankaragücü'ne moral desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TFF 1. Lig’de lider durumda bulunan ve şampiyonluk için gün sayan MKE Ankaragücü Spor Kulübü’ne desteğini sürdürüyor. 

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    Başkent’in asırlık çınarı Ankaragücü’ne yakışır spor tesisi yapmak amacıyla bugüne kadar sentetik çim sahadan tribün inşaatına, kapalı spor salonu çatı izolasyonundan basketbol salonu tadilatına kadar birçok konuda destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şampiyonluk yolundaki kulübe moral olması için kenti “Tüm şehir yanında Şampiyon Ankara” yazılarıyla donattı.  

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BAŞKENT ANKARAGÜCÜ İÇİN TEK YÜREK
     ABB, Ulus meydanında yapımı devam eden EGO binasına sarı lacivert renkte dev afiş asarken kent ekranları, billboardlar ile metro vagonlarındaki ekranları da ‘‘Tüm şehir yanında Şampiyon Ankara” yazılı görsellerle süsledi.
    Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı “Kurtuluş Savaşı Gazisi, Eren ile Mert’in sevdalısı, gurur dolu arması... Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızdayız” paylaşımıyla da moral desteğini sürdürdü.

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