Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği

Büyükşehir Belediyesi, iş birliği yaptığı Batıkent Final Okulları ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavı desteği sağlayacak.

Başkentli öğrencilere rehberlik desteğinin yanı sıra online ücretsiz deneme sınavı desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi bu yıl da Liselere Giriş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan adaylar için ücretsiz deneme sınavı desteği verecek.

BATIKENT FİNAL OKULLARI İLE İŞ BİRLİĞİ

Batıkent Final Okulları ile iş birliği yapan ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, LGS ve YKS’ye hazırlanan adayların sınavlardaki başarısını artırmak amacıyla yüz yüze deneme sınavları düzenleyecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, Batıkent Final Okulları ile yapılan iş birliği sözleşmesi ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“İki adet deneme sınavı yapacağız, bunları da kendi merkezlerimizde gerçekleştireceğiz. Batıkent Final Okulları bu konuda bize destek verecek. Sınav sonunda da dereceye giren ve başarılı olan öğrencileri de ödüllendireceğiz” derken, Batıkent Final Okulları Kurucusu Lokman Karataş da düşüncelerini, “Mayıs ayında düzenleyeceğimiz LGS ve YKS deneme sınavını Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile birlikte düzenleyeceğiz. İnşallah güzel işlere imza atacağız” sözleriyle dile getirdi.

ÖDÜLLÜ DENEME SINAVI İÇİN ONLİNE BAŞVURU

Ücretsiz gerçekleştirilecek olan deneme sınavlarına katılmak isteyen adaylar için 11 Nisan’dan itibaren başvurular alınmaya başlanırken, başvuru süreci 1 Mayıs 2022 tarihine kadar ‘http://egitim.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden devam edecek.

Kent genelindeki Aile Yaşam Merkezleri ile Çocuk Kulüpleri’nde düzenlenecek LGS ve YKS deneme sınavlarına girip her iki gruptan ilk üçe girenlere; scooter, powerboard ve tablet hediye edilecek.

DENEME SINAVLARI TARİHLERİ VE YAPILACAĞI MERKEZLER

LGS ve YKS deneme sınavlarının tarih ve yapılacağı merkezler ise şöyle:

-LGS deneme sınavı tarihi: 14-15 Mayıs 2022

-YKS deneme sınavı tarihi: 21-22 Mayıs 2022

1-Akyurt Aile Yaşam Merkezi

2-Altındağ Gençlik Merkezi

3-Çubuk Aile Yaşam Merkezi

4-Elvankent Aile Yaşam Merkezi

5-Esertepe Aile Yaşam Merkezi

6-Kazan Aile Yaşam Merkezi

7-Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi

8-Mamak Gençlik Merkezi

9-Osmanlı Aile Yaşam Merkezi

10-Polatlı Aile Yaşam Merkezi

11-Sincan Aile Yaşam Merkezi

12-Yahyalar Aile Yaşam Merkezi

13-Yenikent Ortapınar Gençlik Merkezi

14-Yenimahalle Gençlik Merkezi

15-Aktepe Çocuk Kulübü

16-Ahmetler Çocuk Kulübü

17-Altındağ Çocuk Kulübü

18-Batıpark Çocuk Kulübü

19-Mamak Çocuk Kulübü

20-Sincan Çocuk Kulübü