Ankara Büyükşehir Belediyesinin et yardımı ödemeleri Başkent Kartlara yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım alan ailelere yönelik başlattığı et desteğinde ikinci ödemeler ailelerin Başkent Kartlarına yatırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım alan ailelere yönelik başlattığı et desteğinde ikinci ödemeler ailelerin Başkent Kartlarına yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Kimse yatağa aç girmeyecek" sözüyle harekete geçen Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ocak ayından itibaren Başkent Kartlara 100 lira et desteğini yatırmaya başladı.

Sosyal yardım alan 240 bin 792 ailenin Başkent Kartlarına geçen ay sadece et ve et ürünleri satın alabilmeleri için toplam 24 milyon 79 bin 200 lira tutarında ödeme yapıldı.

Özellikle çocukların gelişimi için gerekli olan protein ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan et desteğinde ikinci ödemeler de bugün itibarıyla Başkent Kartlara yatırıldı. Sosyal yardım alan 246 bin 699 aile için 24 milyon 669 bin 900 liralık et ödemesi yapıldı.

Et desteği her ay düzenli ödenecek.