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Ankara Büyükşehir Elmadağ’a kesimhane yaptırıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elmadağ’a kesimhane yaptırıyor. Belediye Fen İşleri Dairesi Başkanlığı “Elmadağ Kesimhane Binası İnşaatı Yapım İşi” için ihaleye çıktı.
Ankara Büyükşehir Elmadağ’a kesimhane yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Elmadağ’a kesimhane yaptırıyor. 

Belediye Fen İşleri Dairesi Başkanlığı “Elmadağ Kesimhane Binası İnşaatı Yapım İşi” için ihaleye çıktı. 

İhale içeriği “İki Bloktan oluşan toplam 2840 m2 inşaat alanına sahip (1. Blok;1 Zemin Kat) (2. blok;2 Bodrum Kat, Zemin kat ve 1. Kat) betonarme yapıların inşaat, mekanik, elektrik tesisat imalatlarından oluşmaktadır” şeklinde ifade edildi.

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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