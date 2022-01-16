Ankara Büyükşehir Meclisi’nden oybirliği ile yerel basına ilan desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın “yerel basına destek” önergesi, başta AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse olmak üzere tüm parti gruplarının desteğiyle kabul edildi. Bundan böyle Başkent gazetelerinde ABB Meclis kararları da yayınlanacak.

Başkent’te yayın yapan ve Basın İlan hakkı bulunan yerel gazeterele Ankara Büyükşehir Meclisi’nden önemli bir destek geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ’ın “ yerel basına destek ” önergesi, başta AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse olmak üzere tüm parti gruplarının desteği sonucu oybirliği ile kabul edildi. Bundan böyle Başkent’teki yerel gazetelerde BİK ilanlarının yanı sıra ABB Meclis kararları da yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis kararlarının Başkent’te günlük yayın yapan yerel gazetelerde yayınlanması kararı aldı. Projede büyük gayretleri bulunan Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli , kararın gazetelere katkı sunacağını belirterek, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a verdiği sözü yerine getirdiği ve Meclis’teki siyasi parti gruplarına da destekleri için teşekkür etti.

MECLİS KARARLARI YEREL GAZETELERDE YAYINLACAK

ABB Meclisi'nin ocak ayı beşinci oturumunda, Mecliste kabul edilen kararların yerel gazetelerde yayınlatılıp ilan bedellerinin ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığınca ödenmesi ve takip edilmesi komisyon tarafından kabul edildi.

BİK’İN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ

Konu hakkında bir açıklama yapan Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli, kararın ABB meclisinde oy birliği ile kabul edildiğini, alınan kararın yerel gazetelere katkı sunacağını kaydetti. Yürekli, “Ankara'da kurumumuz aracılığı ile resmi ilan ve reklam yayınlayan gazetelerimizde resmi ilan tarifesi üzerinden yayınlatılması teklifi siyasi partilerimizin tüm meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir. Yerel gazetelerimize katkı sunacak olan bu kararın çıkmasında desteğini esirgemeyen ABB meclisindeki Ak Parti, CHP, MHP ve İyi Partili tüm meclis üyelerimize ve hukuk komisyonundaki tüm partilerin Meclis üyelerine teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

VERİLEN SÖZ YERİNE GETİRİLDİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş’a verdiği sözü yerine getirdiği için teşekkürlerini ileten Yürekli, şunları kaydetti:

“Bir süre önce gazete temsilcilerimizle birlikte ziyaret ettiğimizde; bu destek sürecinin başlatılması için gerekli desteği esirgemeyerek gazetelerimize verdiği sözü yerine getiren ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a yine gazetelerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.”

Yürekli “Ve hiç şüphe yok ki, bu sürecin başlangıcında kendisinden her türlü desteği aldığım ABB Basın Danışmanı Volkan Gültekin'e teşekkürlerimi sunuyorum. Ankara'da resmi ilan ve reklam yayınlayan yerel gazetelerimize hayırlı olsun” diye ekledi.

ZİYARET SONUÇ VERDİ

Ankara merkezde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına sahip ve aralarında gazetemiz İmtiyaz Sahibi İlhan Coşkun 'un da bulunduğu 9 gazetenin imtiyaz sahibi, Eylül 2021’de Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli ile birlikte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret ederek, yerel gazetelere reklam ve ilan desteği talebini iletmişler, Yavaş da bu talebi olumlu karşılamıştı.

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