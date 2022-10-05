Ankara Büyükşehir'in hayvancılara yem desteğinde dağıtım başladı

Kırsal kalkınma hamleleriyle adından söz ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ihtiyaç sahibi yetiştiricilere kaba yem dağıtımına başladı.

Kırsal kalkınma hamleleriyle tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

15’ER BALYA

Hayvan yetiştiriciliğinin maliyetlerini düşürmek için yılın her mevsiminde çiftçilere destek olan ABB, sel felâketinden etkilenen yerli üreticilerden sonra küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ihtiyaç sahibi hayvan yetiştiricilerine de ücretsiz kaba yem dağıtımı gerçekleştirdi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde yetiştirilen arpa, buğday, Macar fiğ ve yulafın hasadından elde edilen kaba yem, 15’er balya olarak Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerindeki küçükbaş yetiştiricilerine ücretsiz olarak dağıtıldı.





