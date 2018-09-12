Ankara Çankaya Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Çankaya'daki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Çankaya'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıyor Kapanıyor? İşte Çankaya Semt Pazarları... Çankaya Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Çankaya Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...
Ankara Çankaya Belediyesi Pazar Yerleri Açılış Kapanış Saatleri
Yaz Dönemi 1 Nisan - 31 Ekim
Üstü Açık Pazar Yerleri 07.00 - 20.00
Üstü Kapalı Pazar Yerleri 07.00 - 21.00
Kış Dönemi 1 Kasım - 31 Mart
Üstü Açık Pazar Yeleri 07.00 - 19.00
Üstü Kapalı Pazar Yerleri 07.00 - 20.00
Ankara Çankaya Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler
KURULDUĞU GÜNLER
PAZAR ADI
ADRESİ
BAĞLI OLDUĞU MERKEZ AMİRLİĞİ
Pazartesi
İncesu Caddesi Üzeri
K. ESAT MRK.A
Pazartesi
Dikmen Cad. No:350 Yanı
MÜSLÜM BALLIKTAŞ MRK.A. (YILDIZ)
Pazartesi
Şehit Gönenç Cad. ile Tevfik Sok Üzeri
MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)
Salı
Emek Mah. Kırım Cad ile 28 Sokak Arası
MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)
Salı
Öveçler Huzur Mah. 1112 Cad. Üzeri
MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)
Çarşamba
Sokullu Caddesi Mimar Sok ile
MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)
Çarşamba
Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı Yanı
K. ESAT MRK.A
Çarşamba
Alacaatlı Mah. 3412 Cad. ile 1074 Sk. Kesişimi
ÜMİTKÖY MRK.A
Perşembe
100.Yıl İşçi Blokları 1427 Cad. ile
MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)
Perşembe
Birlik Mah. 448 Cad. TESK Otel Yanı
MÜSLÜM BALLIKTAŞ MRK.A (YILDIZ)
Perşembe
Geçim ile Geçit Sokak Arası
K. ESAT MRK.A
Perşembe
İlker 752 Cadde sonu Turkop Sitesi Yanı
MÜSLÜM BALLIKTAŞ MRK.A (YILDIZ)
Perşembe
C. Atıf Kansu Cad. ile 1242 Cad. Köşesi
MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)
Cuma
Ahmet Yasevi Cad. Artvin Konuk Evi Yanı
MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)
Cuma
Kırkkonaklar Mah. 329 cad. ile 326 Sok arası
K. ESAT MRK.A
Cumartesi
Dikmen Cad. Emniyet Genel Müd. Yanı
MÜSLÜM BALLIKTAŞ MRK.A (YILDIZ)
Cumartesi
Osmanlı Cad. ile Barış Manço Cad. Kesişimi
MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)
Cumartesi
Yıldızevler Mah. Arıtım Sok. ile
MÜSLÜM BALLIKTAŞ MRK.A (YILDIZ)
Cumartesi
Naci Çakır Mah. 763 Sokak
MÜSLÜM BALLIKTAŞ MRK.A (YILDIZ)
Cumartesi
Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı Yanı
K. ESAT MRK.A
Cumartesi
Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2899. Sk.
ÜMİTKÖY MRK.A
Pazar
100.Yıl İşçi Blokları 1427 Cad. ile
MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)
Pazar
Bağlar Cad. ile Belligün Sokak Köşesi
K. ESAT MRK.A
Pazar
Dikmen Cad. Emniyet Genel Müd. Yanı
MÜSLÜM BALLIKTAŞ MRK.A (YILDIZ)
Pazar
Şemsettin Günaltay Caddesi ile 244. Cadde arası
K. ESAT MRK.A
Her Ayın
Dikmen Cad. Emniyet Genel Müd. Yanı
MÜSLÜM BALLIKTAŞ MRK.A (YILDIZ)
Perşembe
Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı Yanı
K. ESAT MRK.A
Pazar
Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2899. Sk.
ÜMİTKÖY MRK.A
Her Ayın 3. Pazarı
Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2899. Sk.
ÜMİTKÖY MRK.A
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