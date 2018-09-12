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Ankara Çankaya Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Çankaya'daki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Çankaya'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıp Kapanıyor? işte Ankara Çankaya Semt Pazarları...
Ankara Çankaya Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Çankaya'daki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Çankaya'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıyor Kapanıyor? İşte Çankaya Semt Pazarları... Çankaya Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Çankaya Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...

 Ankara Çankaya Belediyesi Pazar Yerleri Açılış Kapanış Saatleri 

Yaz Dönemi 1 Nisan - 31 Ekim

Üstü Açık Pazar Yerleri 07.00 - 20.00 

Üstü Kapalı Pazar Yerleri 07.00 - 21.00

Kış Dönemi 1 Kasım - 31 Mart

Üstü Açık Pazar Yeleri 07.00 - 19.00

Üstü Kapalı Pazar Yerleri 07.00 - 20.00

 

 Ankara Çankaya Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler 

 

KURULDUĞU GÜNLER
PAZAR ADI
ADRESİ
BAĞLI OLDUĞU MERKEZ AMİRLİĞİ

Pazartesi

İncesu

İncesu Caddesi Üzeri

K. ESAT MRK.A 

Pazartesi

Keklik

Dikmen Cad. No:350 Yanı

MÜSLÜM BALLIKTAŞ MRK.A. (YILDIZ)

Pazartesi

Maltepe

Şehit Gönenç Cad. ile Tevfik Sok Üzeri

MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)

Salı

Emek

Emek Mah. Kırım Cad ile 28 Sokak Arası

MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)

Salı

Huzur

Öveçler Huzur Mah. 1112 Cad. Üzeri

MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)

Çarşamba

Dikmen

Sokullu Caddesi Mimar Sok ile
Şeftali Sk Köşesi

MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)

Çarşamba

Yenişehir

Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı Yanı

K. ESAT MRK.A 

Çarşamba

Yaşamkent

Alacaatlı Mah. 3412 Cad. ile 1074 Sk. Kesişimi

ÜMİTKÖY MRK.A 

Perşembe

100. Yıl

100.Yıl İşçi Blokları 1427 Cad. ile
1516 Cad Köşesi

MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)

Perşembe

Birlik

Birlik Mah. 448 Cad. TESK Otel Yanı

MÜSLÜM BALLIKTAŞ MRK.A (YILDIZ)

Perşembe

Cebeci

Geçim ile Geçit Sokak Arası

 K. ESAT MRK.A

Perşembe

Mürsel Uluç

İlker 752 Cadde sonu Turkop Sitesi Yanı

MÜSLÜM BALLIKTAŞ MRK.A (YILDIZ)

Perşembe

Cevizlidere

C. Atıf Kansu Cad. ile 1242 Cad. Köşesi

MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)

Cuma

Akpınar

Ahmet Yasevi Cad. Artvin Konuk Evi Yanı

MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)

Cuma

Kırkkonaklar

Kırkkonaklar Mah. 329 cad. ile 326 Sok arası

K. ESAT MRK.A

Cumartesi

Ayrancı

Dikmen Cad. Emniyet Genel Müd. Yanı

MÜSLÜM BALLIKTAŞ MRK.A (YILDIZ)

Cumartesi

Balgat

Osmanlı Cad. ile Barış Manço Cad. Kesişimi

MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)

Cumartesi

Ç. Yıldız

Yıldızevler Mah. Arıtım Sok. ile
Başat Sokak Köşesi

MÜSLÜM BALLIKTAŞ MRK.A (YILDIZ)

Cumartesi

İlker

Naci Çakır Mah. 763 Sokak
Rıfat Börekçi Camii Arkası

MÜSLÜM BALLIKTAŞ MRK.A (YILDIZ)

Cumartesi

Yenişehir

Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı Yanı

K. ESAT MRK.A 

Cumartesi

Ümitköy

Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2899. Sk.

ÜMİTKÖY MRK.A

Pazar

100. Yıl

100.Yıl İşçi Blokları 1427 Cad. ile
1516 Cad köşesi

MUHSİN ÇELİK MRK.A (BALGAT)

Pazar

Küçükesat

Bağlar Cad. ile Belligün Sokak Köşesi

K. ESAT MRK.A

Pazar

Ayrancı
(Organik Pazar)

Dikmen Cad. Emniyet Genel Müd. Yanı

MÜSLÜM BALLIKTAŞ MRK.A (YILDIZ)

Pazar

Aşıkpaşa

Şemsettin Günaltay Caddesi ile 244. Cadde arası

K. ESAT MRK.A

Her Ayın
İlk Pazar günü

Ayrancı
(Antika Pazarı)

Dikmen Cad. Emniyet Genel Müd. Yanı

MÜSLÜM BALLIKTAŞ MRK.A (YILDIZ)

Perşembe

Yenişehir
(Sosyete Pazarı)

Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı Yanı

K. ESAT MRK.A

Pazar

Ümitköy
(Organik Pazar)

Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2899. Sk.

ÜMİTKÖY MRK.A

Her Ayın 3. Pazarı

Ümitköy

Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2899. Sk.

ÜMİTKÖY MRK.A

Gazeteilksayfa.com 

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