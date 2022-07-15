Ankara Çayı’nda çöp temizliği

ASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından Ankara Çayı’na atılan kurban atıkları ve çöplerin temizliği için yoğun mesai harcıyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bayram öncesi yapılan uyarılara rağmen dere yataklarına atılan kurban atıkları için temizlik seferberliği başlattı.

Atık su ve yağmur suyu hatlarını tıkayan kurban atıklarını bertaraf etmek için harekete geçen ASKİ ekipleri, Ankara Çayı’nda da temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Dere yataklarına atılan atıkların atık su ve yağmur suyu hatlarını tıkaması nedeniyle harekete geçen ekipler, 15 kilometrelik alanda 2 iş makinesi, 2 kamyon ve 10 personel ile atık temizliği gerçekleştiriyor.



