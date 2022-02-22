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Ankara Çubuk Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Çubuk'taki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Çubuk'taki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıp Kapanıyor? işte Ankara Çubuk Semt Pazarları...
Ankara Çubuk Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Çubuk’taki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Çubuk'taki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıyor Kapanıyor? İşte Çubuk Semt Pazarları... Çubuk Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Çubuk Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...

 Ankara Çubuk Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler 

Perşembe / Çubuk Semt Pazarı  -  ATATÜRK MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. NO:3

 

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