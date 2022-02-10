“Ankara” dersinin ilk konuğu, AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz oldu

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen “Ankara” dersinin ilk konuğu oldu.

Öğrencilerin yaşadıkları kenti sosyal, kültürel, beşeri ve iktisadi yönleriyle tanımalarını hedefleyen “Ankara” dersine katılan Yılmaz, Başkent’in kültür sanat hayatından kentin markalaşma sürecine, Gençlik Meclisi çalışmalarından Ankara Kent Konseyinin yerel demokrasiye yaptığı katkılara kadar birçok proje hakkında öğrencilere bilgi verdi.

“BİR OKULDUR ANKARA”

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir’in de katıldığı derste AKK olarak Ankara’yı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikametgâhı ve 84 milyonun evi olarak tanımladıklarını belirten Yılmaz, “Ankara Bilim Üniversitesi’nin müfredatına ‘Ankara’ dersi koyması bizleri çok etkiledi. Ankara’yı bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, irademizi ve onurumuzu borçlu olduğumuz bir kent olarak görüyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında kültür-sanattan edebiyata ve kentleşmeye kadar bütün pozitif alanların bir müfredatın parçası gibi yaşandığı bir okuldur Ankara” dedi.

Dünyada 72 ülkede örgütlenen Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği tarafından AKK’nin altın madalya aldığını da hatırlatan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Belediye Meclislerinin görev tanımı dışında tüm paydaşların kent yönetimine katılması ve bu konuda fayda sağlaması kanunla düzenlenmesine rağmen ortak akıldan tedirgin olan bazı yöneticilerin kent konseylerini kurmakta zorluk çektiklerini gördük. Kentin yeni seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ortak akıldan korkmadı ve ‘Kentteki 1,5 milyon genç ve 6 milyon yurttaşın aklından rahatsız değilim ve her biriyle danışman olarak çalışmak istiyorum’ dedi. Bugün itibarıyla bin 800 sivil toplum kuruluşunun temsil edildiği Ankara Kent Konseyinin oluşma nedeni sadece bir kişinin ortak akıldan korkmaması. Ankara katılımcı kültürle birbirimizi dinleyebileceğimiz bir ortamın kenti oldu.”

Derse katılan öğrencilere Başkent hakkında istatistiki bilgilerin yer aldığı ‘Ankara’ kitabını hediye eden Yılmaz, kitabın geliştirilmesi konusunda Ankara Bilim Üniversitesi ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.