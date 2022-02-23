Ankara Gölbaşı Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Gölbaşı'ndaki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Gölbaşı'ndaki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıp Kapanıyor? işte Ankara Gölbaşı Semt Pazarları...