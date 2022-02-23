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Ankara Gölbaşı Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Gölbaşı'ndaki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Gölbaşı'ndaki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıp Kapanıyor? işte Ankara Gölbaşı Semt Pazarları...
Ankara Gölbaşı Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Gölbaşı’ndaki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Gölbaşı'ndaki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıyor Kapanıyor? İşte Gölbaşı Semt Pazarları... Gölbaşı Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Gölbaşı Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...

 Ankara Gölbaşı Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler 

Pazartesi  /  Karagedik Kapalı Semt Pazarı  -  Karagedik Mahallesi kapalı pazar yeri Gölbaşı

Salı  /  Oyaca Açık Semt Pazarı  -  Oyaca mahallesi

Çarşamba  /  Karşıyaka Kapalı Semt Pazarı  -  Karşıyaka Mahallesi Haymana yolu 1.km

Cumartesi  /  Seğmenler Kapalı Semt Pazarı - Seğmenler Mahallesi ilçe Emniyet Müdürlüğü Karşısı

Pazar  /  Toki Semt Pazarı  -  Eymir Mahallesi Park Eymir Toki Konutları

Pazar  /  Kızılcaşar Açık Semt Pazarı  -  Kızılcaşar Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzeri Kızılcaşar muhtarlığı Karşısı

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