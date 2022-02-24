Ankara Güdül Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Güdül’deki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Güdül'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıyor Kapanıyor? İşte Güdül Semt Pazarları... Güdül Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Güdül Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...
Ankara Güdül Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler
Cumartesi / Güdül Kapalı Semt Pazarı - Güdül Meydanı Ordu caddesi üzerinde
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