Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Beypazarı'nda "Uluslararası Başkent Ankara Haftası Şenliği" etkinlikleri düzenlendi.

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'na gelen çeşitli ülkelerin halk oyunları ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gösteri sundu.

5 ÜLKEDEN SANATÇI

Ankara Kulübü Başkanı Metin Özaslan, 5-13 Ekim'de Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bizim Kültür dünyamızdan, manevi dünyamızdan, çevre ülkelerden gelen misafirlerimizle bugün Beypazarı'ndayız. 5 ülkeden sanatçı, halk oyunları topluluğu gösteriler sunacak. 5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftasını kutluyoruz. Her gün bir başka ilçemizde bu etkinliğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da bu tür etkinlikleri artırarak sürdüreceklerini ifade etti.



