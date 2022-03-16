Ankara Hamamönü Kabakcı Konağı'nda bu ay ki konuk Prof. Dr. Celil Göçer oldu

Tokat Dernekler Federasyonu'nun (TOKFED) Ankara Hamamönü Kabakcı Konağı'nda aylık düzenlediği ve ilgiyle takip edilen konferanslar serisinin bu ay ki konuğu Prof. Dr. Celil Göçer oldu.

TOKFED başkanı sunuş konuşmasında Tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramını tebrik etti, hekimliğin bir üst değer olduğunu toplum olarak hekimleri el üstünde tutmamız gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Celil Göçer konuşmasına 14 Mart Tıp Bayramı’nın tarihçesi ile başladı. Dr. Hikmet Boran’ın hayatını ve kahramanlıklarını anlattı. Göçer, “Dr. Hikmet Boran henüz bir tıp talebesi iken emperyalizme başkaldıran Türk gençliğinin temsilcisi oldu. Sivas Kongresi’nde manda yanlılarına karşı heyecanla, bağımsızlık sevdalısı Türk gençliğinin sesi oldu. Savaş sonrasında da tifüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmalarında yer aldı. Yani hem savaşta hem barışta kahramandı” dedi.

Türk milletinin savaşlarda gösterdiği kahramanlık destanlarını barış zamanlarında da çalışarak göstermesi gerektiğini söyleyen Prof. Göçer konuşmasına su şekilde devam etti: Sağlık bir bireyin ve Devletin en büyük sermayesidir. Hekimliğin öncelikli görevi insanın sağlığının korunması, hatta geliştirilmesidir. Şu dört alışkanlığa sahip olursanız kronik hastalıkların çoğundan korunabilirsiniz: Sigara içmeyin, alkol kullanmayın, sağlıklı beslenin ve spor yapın…

Sağlık bilinci oluşturmanın sağlık farkındalığı ile başladığını söyleyen Göçer konuşmasına: Sağlığımızı soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz lokmaya dikkat ederek koruyabiliriz. Aracımıza kalitesiz yakıt almıyoruz. Aracımıza ve evimize gösterdiğimiz özeni kendimize göstermeliyiz diyerek devam etti.

Konuşmasının son kısmında 21. Yy da sağlıkta çok önemli değişiklikler olacak diyen Prof. Göçer bu değişiklikleri söyle sıraladı. Önümüzdeki yıllarda yapay zeka kullanımı sağlıkta çok önemli yer edinecek, hastalıkların teşhisinde büyük kolaylar sağlayacak. Gen teknolojisi sayesinde diabet, kanser vb. pek çok kronik hastalık önlenebilecek. Nano robotlar sayesinde vücut içinde tıkalı damarlar açılacak ve hastalıklar çok erken teşhis edilebilecek. Bio-teknoloji ve aşılar çok önem kazanacak, bio terör bir milli güvenlik sorunu olarak gündeme gelebilecek.

Prof. Göçer Türk hekimleri bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve önemli çalışmalar yapıyor diyerek sözlerini tamamladı.

Soru-cevap bölümünde; kalp damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Cemal Arslan’da günün önemine vurgu yaparak katılımcıların sağlık sorunlarıyla ilgili sorularını cevaplandırdı.