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Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak ani sel, su baskını ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 09.00-23.00 saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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