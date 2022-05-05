Ankara, iki yıl aradan sonra maskesiz, mesafesiz bir bayram geçirdi

Ankara, iki yıl aradan sonra koronavirüs korkusu olmadan kısıtlamasız, maskesiz, mesafesiz bir bayram geçirdi. Serin havaya rağmen kentin sokaklarında bayram neşesi vardı. Belediyelerin etkinlikleri de bayrama neşe kattı.

Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ilçelere düzenlediği kent gezileri, Ramazan Bayramı’nda da devam etti. Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın hem kent turizmini canlandırmak hem de yerel esnafın ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı vatandaşların sosyalleşerek yaşadığı kenti yakından tanımasına imkân veren ücretsiz kent gezileri Ankaralılardan yoğun ilgi gördü.

EN ÇOK TALEP BEYPAZARI’NA

Bayramda Başkentlilerin ziyaret etmek için Başkent 153’e en çok kayıt bıraktığı ilçe Beypazarı oldu. Sabahın erken saatlerinde otobüslerle gerçekleştirilen gezi programı, Beypazarı Bağ Evi’nde kahvaltıyla başladı. Daha sonra Beypazarı Kent Tarihi Müzesi’ni ziyaret eden vatandaşlar, yöresel ürünlerin satıldığı dükkânlardan da alışveriş yaptı.

HEPSİ ÇOK MEMNUN KALDI

Kent gezilerine katılmak isteyen vatandaşların Başkent 153 üzerinden başvuru yapabileceğini belirten Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Aykut Çıngır, “Ramazan Bayramı’nda ilk kez kent gezisi düzenledik. Vatandaşlarımız bayramda bile bu geziye yoğun ilgi gösterdi. Beypazarı’na üç otobüsle geldik. Beypazarı’ndaki Kent Tarihi Müzesi’ni ziyaret ettik. Geziye katılan vatandaşlarımız yerel esnaftan alışveriş yaptılar ve hepsi geziden çok memnun kaldı” dedi.

ALTINDAĞ

Altındağ’da da bayram sevinci doya doya yaşandı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı adım adım ilçeyi gezdi, vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Balcı, bayramlaşma gezisinde Altındağlı çocukları da unutmadı. Parklarda ve sokaklarda çocuklara oyuncaklar veren ve şeker ikram eden Başkan Balcı, tek tek fotoğraf da çektirdi.

Balcı, 2006’da, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Azak’ın ailesini de ziyaret etti. Başkan Balcı, “Halkımızla kucaklaştık, bayramlaştık. İlçenin bütün mahallelerine gittik. Altındağ’da biz, sevgi dolu, kocaman bir aileyiz. Bu bayram çocuklarımızı da unutmadık. Altındağ’daki binlerce çocuğa oyuncaklar hediye ederek bayram sevinçlerine ortak olduk. Yüce Allah bizlere nice nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin” dedi.

KEÇİÖREN

Keçiören’de bayram özellikle çocuklar için eğlence dolu geçti. Bayram boyunca ücretsiz hizmet veren Deniz Dünyası ve Fatih Caddesi üzerine yeni yapılan lunapark büyük ilgi gördü. 4-8 yaş grubu miniklere hitap eden lunaparkta çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Rengârenk oyuncakların yer aldığı lunaparkımızda, su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren yer alıyor. Çocuklarımız Keçiören dışına çıkmadan burada gönüllerince eğleniyor. Onların yüzündeki tebessüm de bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi. Başkan Altınok, Deniz Dünyası’nı da on binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren huzurevindeki yaşlıları da ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Huzurevi sakinleriyle birlikte pasta kesen Altınok, tek tek bayramlaşarak onlara çeşitli hediyeler verdi.

MAMAK

Mamak sokaklarında ise bayramda belediyenin çocuklara top sürprizi vardı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, üstü açık otobüsle ilçenin cadde ve sokaklarını gezerek çocuklara top hediye etti.

Başkan Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Büyüklerimizin geleneksel duasıdır; Rabbim tekrarını nasip etsin inşaallah” ifadesini kullandı.

PURSAKLAR

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de ilçeyi gezerek vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Çetin, ilçe sakinlerinin tatlı ikramını da geri çevirmedi.

KAHRAMANKAZAN

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bayramda çöp mesaisi yapan belediye işçilerini ziyaret etti ve bayramlarını kutladı. Oğuz, “İlçemizde temel belediye hizmetlerimizin aksamaması için fedakârca çalışan mesai arkadaşlarımdan Allah razı olsun” dedi.