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Ankara İtfaiyesi 7/24 hizmette

Büyükşehir Belediyesi, deprem, yangın, sel ve meydana gelebilecek tüm felâketlerde canı pahasına Başkentlilerin yanında olan Ankara İtfaiyesi’ni güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Ankara İtfaiyesi 7/24 hizmette

Ankara İtfaiyesi son 3 yılda yapılan yatırımların ardından 46 itfaiye istasyonu, 1192 personeli ve 231 tam donanımlı aracı ile 7 gün 24 saat daha hızlı ve kaliteli hizmet vermeye başladı.

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PERSONEL KADROSU VE ARAÇ FİLOSU 

ABB, Ankara İtfaiyesi’ni güçlendirme çalışmaları kapsamında itfaiye bölümü mezunu 445 itfaiye personeli kadrosuna dâhil etti. Toplam 11,5 milyon liralık maliyetle Nallıhan, Akyurt, Haymana, Bağlum ve Etimesgut’a yeni istasyonlar kazandırıldı.


 

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